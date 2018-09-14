В Москве задержаны подозреваемые в убийствах домашних животных

В Москве задержаны двое подозреваемых в пытках и убийствах домашних животных, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Имен задержанных она не назвала – известно лишь, что это 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее Радио Свобода сообщало, что в Москве неизвестный живодер рассылает зоозащитникам видео с пытками и убийствами домашних животных. Видеоролики приходили в личные сообщения "ВКонтакте" десяти активистам зоозащиты, среди них – руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина и председатель московского отделения Альянса защитников животных Юрий Корецких.

В разговоре с Радио Свобода Федюнина сообщила, что ролики рассылаются с фейковых аккаунтов, названных именем Алены Савченко – хабаровской живодерки, приговоренной в августе 2017 года к 4 годам и 3 месяцам и отбывающей сейчас наказание в колонии.