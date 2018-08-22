В Москве живодер рассылает видео с убийствами котят

В Москве неизвестный живодер рассылает зоозащитникам видео с пытками и убийствами котят.

Такие видеоролики пришли в личные сообщения "ВКонтакте" десяти активистам зоозащиты, среди них – руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина и председатель московского отделения "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.

В разговоре с Радио Свобода Федюнина сообщила, что ролики рассылаются с фейковых аккаунтов, названных именем Алены Савченко – хабаровской живодерки, приговоренной в августе 2017 года к 4 годам и 3 месяцем и отбывающей сейчас наказание в колонии.

Первое такое видео Федюнина получила 15 августа – на нем живодер, лица которого в кадре не видно, сажает котенка в стеклянную банку, заливает ее кипятком и закрывает сверху крышкой. Позже она получила ролики с распятием и расчленением котят. "Не могу сказать, когда именно были сделаны эти видеозаписи, но раньше мы их в сети не встречали, хотя регулярно проводим мониторинг, – пояснила Федюнина. – Так что, вероятнее всего, они свежие".

Вместе с другими зоозащитниками, получившими видео с убийствами, Федюнина подала заявление в ОВД "Лефортово". Полиция приняла его, однако в течение недели с того момента заявителей никто даже не опросил. Участковому Дмитрию Зайцеву, которому поручена доследственная проверка, активисты дозвониться не могут – он не берет трубку.

Федюнина также рассказала, что в 2017 году зоозащитникам уже рассылали видеоролики с убийствами бездомных животных. Тогда автора роликов удалось установить, полиция завела уголовное дело, но, по словам руководителя "Зооправа", "подвижек по нему никаких, живодерка до сих пор находится в статусе свидетеля".

Радио Свобода тоже не удалось дозвониться до участкового Зайцева, которому поручена проверка нового дела об убийствах котят.