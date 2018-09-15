Центробанк спрогнозировал снижение цен на нефть

Центробанк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть. Согласно докладу о денежно-кредитной политике, в 2018 году цена на нефть ожидается на уровне 69 долларов за баррель, в 2019 году — 60 долларов за баррель, а в 2020 году - на уровне 55 за баррель. В предыдущем докладе Центробанк прогнозировал цену нефти на уровне 67 долларов в 2018-м и 50 долларов в 2020 году.

В документе говорится, что пересмотр цен на нефть, в частности, связан со значительным сокращением добычи нефти в Венесуэле на фоне геополитической напряжённости и снижением добычи и экспорта в Иране.

Помимо прочего регулятор предупредил о возможных рисках для экспорта природного газа из России в связи с истечением договора о транзите через Украину и неопределённостью со строительством альтернативного трубопровода "Северный поток - 2".

Заметного увеличения темпов роста цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке Центробанк не прогнозирует.



Накануне Центробанк повысил ключевую ставку на одну четверть процентного пункта – до 7,5% годовых. С повышением ключевой ставки подорожают кредиты для населения и бизнеса.