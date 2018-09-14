После решения ЦБ России рубль начал укрепляться

Российские рынки отреагировали резким ростом на решение Центрального банка России повысить с 14 сентября ключевую ставку на одну четверть процентного пункта – до 7,5% годовых. Индексы РТС и ММВБ начали расти после публикации сообщения ЦБ, рубль стал укрепляться.

Повышение базовой ставки произведено впервые с декабря 2014 года. Целесообразность её дальнейшего повышения Центробанк будет оценивать, исходя из динамики инфляции и экономики в целом относительно имеющихся прогнозов.

С повышением ключевой ставки подорожают кредиты для населения и бизнеса, так как банки всегда поднимают ставки вслед за регулятором.