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После решения ЦБ России рубль начал укрепляться

RUSSIA -- A Russian ruble coin is pictured with U.S. dollar bills and a one dollar coin in Moscow, August 23, 2018

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Российские рынки отреагировали резким ростом на решение Центрального банка России повысить с 14 сентября ключевую ставку на одну четверть процентного пункта – до 7,5% годовых. Индексы РТС и ММВБ начали расти после публикации сообщения ЦБ, рубль стал укрепляться.

Повышение базовой ставки произведено впервые с декабря 2014 года. Целесообразность её дальнейшего повышения Центробанк будет оценивать, исходя из динамики инфляции и экономики в целом относительно имеющихся прогнозов.

С повышением ключевой ставки подорожают кредиты для населения и бизнеса, так как банки всегда поднимают ставки вслед за регулятором.

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