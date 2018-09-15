WSJ: США создают коалицию для мониторинга контрабанды в КНДР

Соединенные Штаты и их союзники создадут коалицию для отслеживания кораблей, которые поставляют в КНДР топливо в обход международных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.

Координационный центр по отслеживанию нарушений разместится на борту американского корабля Blue Ride, который находится на базе в Японии. В центр войдут более 50 представителей из семи стран-союзников США: Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи и Японии. Они предоставят свои военные корабли и разведывательные самолеты для отслеживания судов.

По сведениям The Wall Street Journal, создание центра не означает, что в отношении Северной Кореи и союзников Пхеньяна будут введены новые ограничительные меры. Однако издание не уточняет, как именно представители группы будут воздействовать на нарушителей санкций.

По данным американских спецслужб, поставки нефтепродуктов в КНДР осуществляли российские и китайские суда. Утверждается, что они производили трансферы прямо в открытом море. Суда, нарушившие санкции, занесены в список Совета безопасности ООН. Они лишены доступа в порты всех стран Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

В июне президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре, где они согласовали программу поэтапного ядерного разоружения КНДР. США, однако, отказались снимать санкции с Пхеньяна до полного разоружения. Ким Чен Ын обещает провести ее до окончания президентского срока Трампа.