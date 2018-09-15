В Москве задержали участниц пикета в поддержку Олега Сенцова

В Москве на Манежной площади полиция задержала Татьяну Шапиро и Гаяне Петросян. Они поочередно стояли в одиночных пикетах в поддержку режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Полиция объяснила задержание тем, что активистки организовали пикет рядом с резиденцией президента России, пишет "ОВД-Инфо". Уточняется, что акция проходила рядом с нулевым километром и Государственным историческим музеем.

Задержанных отвезли в отдел полиции "Китай-город".

Ранее Татьяну Шапиро задерживали в Москве на акции на Чистых прудах в сотый день голодовки Олега Сенцова.

Украинский режиссер осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключённых.