NHK: Путин и Абэ обсудили мирный договор в частной беседе

Премьер-министр Японии и президент России в частной беседе обсудили мирный договор между странами. Разговор Синдзо Абэ и Владимира Путина состоялся во время соревнований по дзюдо во Владивостоке. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Содержание разговора телеканал не раскрывает. Уточняется, что на встрече помимо лидеров двух стран присутствовал переводчик.

12 сентября на заседании Восточного экономического форума Путин предложил Японии до конца 2018 года заключить мирный договор без предварительных условий. Позднее представитель японского правительства заявил, что страна подпишет договор только после того, как Токио получит от Москвы спорные острова. По данным NHK, что в частной беседе Абэ и Путин обсудили возможное подписание документа, основываясь на предложении российского президента. Это вызвало критику в адрес Абэ в Токио.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан. Проблема статуса островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.