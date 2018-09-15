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В Воронеже задержаны двое участников "бессрочного протеста"

Воронеж, акция против пенсионной реформы, 9 сентября 2018

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В Воронеже полиция задержала двоих участников «Бессрочного протеста» Лию и Сергея. Об этом Лия сообщила ОВД-Инфо.

Задержанные не назвали свои фамилии. По словам Лии, акция сначала проходила в гайд-парке, но потом активисты «неудачно сдвинулись» в сторону. По ее словам, по дороге в отдел полицейские запрещали пользоваться телефонами и пытались отобрать планшет.

Задержанных доставили в отдел полиции, сообщает ОВД-Инфо.

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