Полиция перекрыла Страстной бульвар, где проходил "бессрочный протест"

В Москве сотрудники полиции перекрыли Страстной бульвар, где проходил «бессрочный протест». Полицейские отказались объяснить, почему они закрыли бульвар. Они разрешили остаться у памятника композитору Рахманинову только одной женщине, которая охраняла вещи других протестующих. Об этом сообщил телеканал "Дождь".

​Группа активистов, участвовавших в митинге против повышения пенсионного возраста, начала 10 сентября «бессрочный протест» у памятника Твардовскому на Страстном бульваре. Днем несколько участников задержали, после чего остальные переместились к памятнику Рахманинову. Позже там произошло второе задержание.

Участники «бессрочного протеста» требовали отставки правительства и президента, отмены пенсионной реформы, отмены статьи 282 Уголовного кодекса и роспуска Роскомнадзора.

По последним данным правозащитного портала ОВД-Инфо, в 38 городах России задержаниям подверглись 1195 человек, половина из них в Петербурге. В Москве задержаны 48 участников акций протеста.