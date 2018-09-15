Россия приняла компромиссное предложение ВАДА

Россия согласилась на упрощенные условия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает Би-би-си.

В июне президент ВАДА Крейг Риди и генеральный директор организации Оливье Ниггли направили письмо на имя российского министра спорта Павла Колобкова. В нем говорилось, что руководство российского спорта в достаточной степени признало связанные с допингом проблемы. Для восстановления статуса РУСАДА Риди и Ниггли поставили Колобкову два условия. Первое - предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с расследованием. Второе - принятие доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе.

В качестве компромисса в ВАДА предложили России письменно признать выводы комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, который занимался расследованием ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В нем говорилось, что некоторые сотрудники министерства спорта, не связанные "государственным заговором", участвовали в махинациях с пробами.

В случае согласия России на это условие ВАДА согласилась считать, что признаётся и доклад Ричарда Макларена, хотя в нем говорилось о российской системе подмены допинг-проб, которая контролировалась на высоком уровне властных структур России, отмечается в публикации Би-би-си.