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Археология. Будущее

Олимпийское беспокойствие: есть ли будущее у Олимпиад? Эфир в 21:05

Сумеет ли российский спорт очиститься от допингового следа? Каково будущее олимпийского движения и спорта высоких достижений?

Открытие Зимней Олимпиады в Пхенчхане без представительства команды России, но с участием отдельных российских спортсменов ставит много вопросов. Сумеет ли российский спорт очиститься от допингового следа? Каково будущее олимпийского движения и спорта высоких достижений?

Гости программы: Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта Skisport.ru, и Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, автор книги "Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта". Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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