Олимпийское беспокойствие: есть ли будущее у Олимпиад? Эфир в 21:05

Открытие Зимней Олимпиады в Пхенчхане без представительства команды России, но с участием отдельных российских спортсменов ставит много вопросов. Сумеет ли российский спорт очиститься от допингового следа? Каково будущее олимпийского движения и спорта высоких достижений?

Гости программы: Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта Skisport.ru, и Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, автор книги "Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта". Эфир в 21:05.