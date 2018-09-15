Появился новый документ с данными о паспорте Руслана Боширова

В распоряжении онлайн-издания "Проект" оказался документ, который свидетельствует о возможной причастности к российским спецслужбам второго подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери — Руслана Боширова. Как утверждает "Проект", это файл из информационной системы "Российский паспорт".

Документ содержит ранее не публиковавшуюся фотографию Боширова из российского паспорта, и на ней изображен тот же человек, который обвиняется Великобританией в отравлении Скрипалей.

На документе те же пометки, что и в паспортном файле другого обвиняемого - Александра Петрова, о котором днем ранее писала исследовательская группа Bellingcat. На файле Боширова также стоит штамп «Сведений не давать». Скан документов Боширова "Проект" публикует в своем фейсбуке.

Ранее Bellingcat со ссылкой на свои источники писал, что пометка может указывать на то, что файл из паспортной системы принадлежит лицу, связанному с российскими спецслужбами. На штампе указан тот же номер телефона, предположительно принадлежащий Министерству обороны России. На скане документов Петрова была также сделана пометка из двух букв "с", которую можно расшифровать как "совершенно секретно". Документ Боширова, который публикует "Проект", отсканирован плохо, но на нем также можно разглядеть одну "с".

В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине "непригодности" старого в октябре 2010 года (Петров — "взамен испорченного" в 2009 году). В документе также содержится номер якобы старого паспорта Боширова. Как ранее писали The Insider и Bellingcat, у Петрова номер старого паспорта оказался, вероятно, фальшивым — в паспортной базе данных нет записи с таким номером.