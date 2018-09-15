Журналисты дозвонились по номеру из расследования Bellingcat о Петрове

Журналистам из ABC News и Independent удалось дозвониться по телефонному номеру, который, как утверждает расследовательская группа Bellingcat, указан в документах на получение российского паспорта для Александра Петрова. Его и другого россиянина – Руслана Боширова – британские власти подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года.

По словам журналистов, собеседник в телефонном разговоре ответил, что номер принадлежит Министерству обороны России.

Московский корреспондент ABC News Патрик Ривел написал в Твиттере, что на его звонок ответил мужчина и подтвердил, что это российское Министерство обороны.

Корреспондент Independent Оливер Кэррол также утверждает, что номер принадлежит Минобороны. По словам журналиста, собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Петров в министерстве.

Какой именно код набирали перед номером журналисты - не уточняется.

Радио Свобода удалось дозвониться по указанному номеру (набрав телефонный код Москвы 495). Нам ответил мужской голос, но он не стал отвечать, куда попали журналисты.

В интернете корреспондентам Радио Свобода удалось найти номер, указанный в документах Петрова. Он указан на сайте московской компании, занимающейся продажей матрасов. При этом сайт не обновлялся с 2016 года и содержит очень мало информации.

Ранее стало известно, что группа Bellingcat и издание Insider изучили информацию о Петрове и Боширове. Журналисты, как они утверждают, изучили базу Федеральной миграционной службы России и выяснили, что на Петрова отсутствует информация до 2009 года. А в файле с паспортными данными есть штампы "сведений не давать" и "совершенно секретно". В России такие пометки ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам.

Издание "Новая газета" сообщило, что телефонный номер, указанный в карточке Петрова, относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ).

Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT на этой неделе отрицали, что связаны со спецслужбами. Они назвали себя бизнесменами средней руки, которые действительно побывали в Солсбери, но только как туристы.

Бывший агент ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. После долгого лечения они выжили и были выписаны из больницы, их местонахождение неизвестно. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. В Лондоне утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в СССР. Позднее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты подтверждают выводы экспертов Британии. Москва свою причастность к покушению на Скрипалей отвергает.