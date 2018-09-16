СМИ назвали интервью Петрова и Боширова "наказанием" за провал ГРУ

Подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью RT в качестве "наказания". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британскую разведку. В числе их ошибок названы попадание в кадры видеокамер, пользование общественным транспортом, а также небрежное оставление флакона с ядом "Новичок" в парке, что повлекло гибель 44-летней Дон Стёрджес.

По словам источников издания, российская спецслужба, именуемая Лондоном "ГРУ", подверглась обвинениям со стороны конкурирующих разведывательных структур из-за неудачного покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По мнению британской разведки, это показывает, что российские спецслужбы "находятся в кризисе" в связи с последствиями "провалившейся химической атаки" в Солсбери.

Накануне журналистам из ABC News и Independent удалось дозвониться по телефонному номеру, который, как утверждает расследовательская группа Bellingcat, указан в документах на получение российского паспорта для Александра Петрова. По словам журналистов, собеседник в телефонном разговоре ответил, что номер принадлежит Министерству обороны России. "Новая газета" сообщила, что телефонный номер, указанный в карточке Петрова, относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба России (бывшее Главное разведуправление).

Сами Петров и Боширов в интервью спонсируемому Россией телеканалу RT на этой неделе отрицали, что связаны со спецслужбами. Они назвали себя бизнесменами средней руки, которые действительно побывали в Солсбери, но только как туристы.

Ранее стало известно, что группа Bellingcat и издание Insider изучили информацию о Петрове и Боширове. Расследователи выяснили, что на Петрова отсутствует информация до 2009 года, а в файле с паспортными данными есть штампы "сведений не давать" и "совершенно секретно". В России такие пометки ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам.