Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал строительство "главного храма вооруженных сил" в парке "Патриот". Как стало известно Радио Свобода, проектировал храм человек, близкий к "духовнику Путина" епископу Тихону, контролировать строительство будут менеджеры холдинга, созданного при участии членов ГКЧП. Точной сметы проекта до сих пор нет, эксперты считают, что он обойдется в миллиарды рублей.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале сентября на селекторном совещании с руководством вооруженных сил анонсировал строительство в парке "Патриот" – "военно-патриотическом парке культуры и отдыха", расположенном в ближнем Подмосковье, – "главного храма вооруженных сил".

Официального церковного названия у храма пока нет, с его проектом можно ознакомиться на субдомене сайта Министерства обороны. Впрочем, подробностей там фактически нет. Со слов Шойгу известно, что он будет вмещать шесть тысяч человек, высота будущего храма 95 метров: он будет третьим или четвертым по высоте православным храмом в мире. Внутри храм распишут батальными сценами из отечественной и библейской истории. Рядом с ним установят статуи святых, которых различные российские рода войск считают своими покровителями. При храме запланировано создание выставочного центра.

– У людей, которые руководят вооруженными силами, есть идея, что армии нужна идеология. Место идеологии в головах начальников благополучно заняла Русская православная церковь, – считает военный эксперт Александр Гольц.

Гольц отметил в разговоре с Радио Свобода, что к исламу, который исповедует значительная часть российских военных, руководство армии такого пиетета не испытывает.

То, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни

Курировать строительство храма будет недавно созданное Главное военно-политическое управление вооруженных сил. Возглавляющий его генерал-полковник Андрей Картаполов так прокомментировал проект храма для издания "Военно-промышленный курьер": "Мы хотим, чтобы в этом храме нашли свое отражение и чисто канонические вещи, чтобы он стал центром духовного воспитания военнослужащих, исторического просвещения. Поэтому там найдется место и для русских полководцев, и для наших современных новомучеников, и для тех, кто сложил головы на библейской сирийской земле. Вспомним, первая Крымская война называлась еще войной за ясли Господни, потому что англичане, французы, турки решили нам тогда перекрыть доступ в Средиземное море и Иерусалим. Каждый солдат на Малаховом кургане четко знал, что воюет еще и за Вифлеем. И то, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни".



Камуфляжный собор

Больше всего в проекте обращает на себя внимание необычная расцветка храма, из-за чего в соцсетях и СМИ его стали называть "камуфляжным".

– Проект выглядит вполне традиционно. Серо-зеленый цвет, может быть, несколько непривычен, но это вполне допустимое новшество. Ничего противоречащего церковному канону здесь нет. Сейчас есть и храмы, которые сильнее отличаются от того, что строили в XIX, XVIII или XVI веках, – рассказал Радио Свобода протоиерей Всеволод Чаплин, которому идея "главного военного храма" нравится. – Связь между армией и церковью, верой и служением очень органична для истинного христианства. У нас есть храмы, связанные с отдельными родами войск, теперь, даст Бог, появится и храм, который будет местом притяжения для всего нашего воинства.

Храм мог бы быть центром притяжения для людей, которые могут создавать смыслы для воинского служения, в России кризис таких смыслов

Чаплин, прославившийся, например, высказыванием, что "если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы – это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно", подтверждает мнение Гольца, что строительство нового храма может быть попыткой заполнить идеологическую лакуну: "Мало построить величественное здание. Думаю, этот храм мог бы быть центром притяжения для армии и верующей интеллигенции – людей, которые могут создавать смыслы для воинского служения. Сегодня в России есть кризис таких смыслов. Не все понимают, ради чего можно отдать жизнь и ради чего одерживать победы. Вокруг этого храма могла бы вестись интеллектуальная, информационная, образовательная деятельность.

Протодиакон Андрей Кураев придерживается иного мнения.

– Храм хорош тем, что довольно точно отражает современную эпоху. Империя в камуфляже, понты ради понтов. Огромный храм на шесть тысяч человек в дачной зоне Подмосковья – он для кого? Наполнить его можно только в результате мобилизации. Это свидетельствует, что наша церковь не умеет работать с людьми иначе как средневековым способом: собрать всех в одном помещении под крышей, построить всех линеечками, и чтобы с амвона кто-нибудь назидал, – рассказал он Радио Свобода.

Главный армейский храм ставят там, где армия не живет

По мнению Кураева, проект храма в парке "Патриот" противоречит традиции российских воинских храмов: "Идеей армейских храмов всегда была мобильность: их строили чуть ли не на второй линии окопов, в расположении полка. Морской собор в Кронштадте стоит потому, что там столетиями стоял флот. А главный армейский храм ставят там, где армия не живет".

Практические вопросы возведения храма поручены специально созданному фонду "Воскресенье". Учредителями "Воскресенья" являются гендиректор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский, на момент публикации текста Радио Свобода не удалось связаться с ним. Также среди учредителей – олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она попросила Радио Свобода послать вопросы своему пресс-секретарю, на момент публикации текста ответы от нее получены не были. Еще одним учредителем и гендиректором "Воскресенья" является Александр Каньшин, член Общественной палаты и заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны.



– В честь всех величайших битв мы всегда строили храмы. В честь победы 1812 года был построен храм Христа Спасителя, в 1945 году закончилась кровопролитная война, но тогда государственной политикой был атеизм, и о храме не думали. Построить храм в честь 75-летия победы – очень хорошая идея, и он будет построен к 9 мая 2020 года, – рассказал Александр Каньшин Радио Свобода.



Идею этого храма Шойгу впервые озвучил в начале нынешнего года, но как этот проект создавался, во многом остается неизвестным. Чаплин рассказал Радио Свобода, что проект храма получил одобрение патриарха. Существовал ли конкурс проектов Чаплину, неизвестно. Каньшин говорит, что занимается храмом лишь с середины августа и не знает, как утверждался проект. Но сама идея, по его словам, получила поддержку патриарха и президента России.



Каньшин рассказал Радио Свобода о том, кто создал "камуфляжный проект": "Главный архитектор – Дмитрий Смирнов, руководитель мастерской Сретенского монастыря. Он построил храм в Сретенском монастыре. Талантливый очень человек, ему недавно исполнилось 33 года. Действительно, самородок".



Строительство храма в монастыре на Лубянке было первой церковной работой Смирнова. До этого, по его словам, он был "светским архитектором-дизайнером". Настоятелем этого храма является влиятельный епископ Тихон Шевкунов, считающийся "духовником Путина". Работа Смирнова Шевкунову понравилось: после строительства храма Смирнов стал арт-директором выставки "Россия – моя история", которую также инициировал епископ Тихон. Строительство храма в Сретенском монастыре сопровождалось сносом шести исторических зданий, что вызывало протесты градозащитников.



Армейский краудфандинг



По словам Шойгу, храм должен строиться исключительно на добровольные пожертвования. На момент публикации текста на сайте проекта было указано, что на него уже пожертвовано более миллиарда рублей. Строительство храма рекламируют менее двух недель, на сайте храма указаны только реквизиты, куда можно сделать пожертвование банковским переводом. Такая стандартная для любого краудфандинга опция, как возможность заплатить в интернете с банковской карты, доступна только на сайте фонда.

По данным "Дождя", Министерство обороны сначала публиковало имена жертвователей и суммы пожертвований, но потом эти данные удалили без объяснения причин. 27 жертвователей из этого списка перевели одинаковую нестандартную сумму: 12 тысяч 254 рубля.



На сайте проекта размещены обращения в поддержку "военного храма" от режиссеров Эмира Кустурицы и Никиты Михалкова, телеведущего Александра Якубовича, депутата и спортсмена Александра Карелина, певиц Валерии и Зары, ректора Виктора Садовничего и других. В отличие от обычной практики краудфандинга, деньги начали собирать еще до того, как стала известна стоимость строительства.



– Проектирование идет. Параллельно идет осмечивание. Фонд аккумулирует денежные средства. Общую сумму пока мне трудно сказать. Думаю, она будет через месяц-полтора, – говорит Каньшин.



Александр Каньшин – не только общественник, связанный с Минобороны. Он также координирует работу "Мегапира": это структура, с одной стороны, действует как общественная организация офицеров, а с другой – как бизнес-холдинг. "Офицерскую" часть "Мегапира" возглавляет Дмитрий Язов, бывший министр обороны СССР и член ГКЧП. С "Мегапиром" сотрудничал еще один путчист – покойный Валентин Варенников.



Как бизнес-структура "Мегапир" работает в разных сферах. По данным самого холдинга, основная деятельность – это строительство, в большой степени, для вооруженных сил, МВД, а также Русской православной церкви. По данным "Медузы", компания получает от мэрии Москвы заказы на выпуск печатной продукции. В руководство "Мегапира" входит заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Александр Горбенко. Основные управленческие посты в фонде "Воскресение" – гендиректора, заместителя гендиректора по правовой работе, а также исполнительного и финансового директоров – занимают люди из "Мегапира".



Каньшин рассказал Радио Свобода, что подрядчиков на строительство ещё не нашли, но "Мегапир" этим проектом заниматься не планирует.



– Мы выступаем как эксперты, которые могут оценить стоимость материалов, отчитаться до последнего рубля, на что пойдут деньги. Мы понимаем в стройке. Наша задача – сделать так, чтобы деньги аккумулировались, не были разворованы. Мы ни копейки из фонда не получаем. Всё, что люди собрали, – из этого мы ни рубля не взяли и не будем брать. Всё – на общественной основе, – утверждает он.

По мнению главы проектной группы "8-я линия" Антона Кочурина, о бюджете строительства храма в парке "Патриот" говорить сложно, поскольку неизвестно, какая в этом месте почва. Из-за того, что здание планируется массивным, укрепление почвы может потребовать очень больших средств само по себе. По мнению Кочурина, бюджет проекта может начинаться от полумиллиарда рублей. На счета благотворительного фонда "Воскресение", по официальным данным, уже переведено больше миллиарда рублей.

Впрочем, по мнению реставратора храмов Александра Попова, финальный бюджет храма в парке "Патриот" будет измеряться несколькими миллиардами рублей. Для сравнения, на реставрацию недавно сгоревшей деревянной Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге выделено 100 миллионов рублей.