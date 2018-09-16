Daily Mail: Петров и Боширов сняли проститутку перед отравлением Скрипаля

Подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов накануне покушения курили в номере отеля марихуану и привели в номер проститутку. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Журналисты поговорили с постояльцами отеля City Stay Hotel, где, как утверждается, проживали Петров и Боширов. Гости сообщили газете о запахе каннабиса и о том, что из комнаты россиян доносились звуки "шумного секса". Жильцы отеля также отметили, что вечеринка продолжалась всю ночь.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и, что они известны российским властям.

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери. Позднее СМИ со ссылкой на британскую разведку сообщили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью RT в качестве "наказания" за допущенные ошибки.