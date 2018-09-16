Times of Israel: Израиль атаковал склады с оружием в Дамаске

Вечером в субботу, 15 сентября, Израиль предположительно нанес ракетные удары по складам с оружием в аэропорту Дамаска, замаскированным под объекты Организации Объединенных Наций и компании DHL. Об этом сообщает Times of Israel. В ходе атаки были уничтожены системы ПВО С-200 российского производства, пишет газета со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Отмечается, что ударам также подвергся находившийся в аэропорту иранский самолет Boeing, доставляющий вооружение для войск президента Башара Асада. По данным издания, в момент атаки лайнер был нагружен оружием. Сообщается, что он недавно прибыл из Тегерана в сирийскую столицу.

Представители базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что Израиль нанес существенный материальный урон хранилищам с оружием, которое недавно было завезено в Сирию.

Сирийское правительственное агентство SANA передает, что средствам ПВО армии Асада якобы удалось перехватить несколько израильских ракет. В подтверждение приводится видеозапись, сделанная на любительскую видеокамеру.

Источник Радио Свобода в Израиле на условиях анонимности высказал мнение, что на этом видео не видно перехвата ракеты. Он отметил, что на кадрах запечатлён лишь полет противоракеты, которая в какой-то момент взрывается. Это могло произойти в результате самоподрыва, который приводится в действие после промаха, утверждает источник.

Собеседник рассказал, что атакованный иранский самолет – это Boeing 747-2J9F. Как следует из данных ресурса Flightradar24, отслеживающего движение авиации, в прошлом месяце эта же машина совершала полеты в район Дамаска, несмотря на то что ее официальный рейс – Керманшах – Тегеран.

Израиль и Дамаск пока не прокомментировали инцидент.

В начале сентября сообщалось о том, что западные разведслужбы заподозрили иранскую гражданскую авиакомпанию Qeshm Fars Air ("Кешм Фарс Эйр") в контрабандной передаче в Ливан оружия для группировки "Хезболла". С этой целью иранский Boeing 747 в июле и августе совершил два необычных рейса, считают в разведке.

Ранее израильские власти неоднократно предупреждали, что будут уничтожать иранские военные объекты в Сирии и других странах, чтобы предотвратить военную угрозу для еврейского государства.