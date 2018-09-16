WSJ: доклад ООН расскажет о подрыве Россией санкций против КНДР

Россия и Китай активно подрывают международные санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в новом докладе ООН, с которым удалось ознакомиться газете The Wall Street Journal. По данным американских спецслужб, российские и китайские суда серьезно нарастили поставки топлива в КНДР вопреки запрету, сказано в документе.

По данным его авторов, с Россией у КНДР действует 39 совместных предприятий, а с Китаем – 200. Российские и китайские банки помогают Пхеньяну получать нелегально заработанные за рубежом средства, сказано в отчете.

Наблюдатели уличили КНДР в незаконных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие конфликтные регионы по всему миру. Доклад содержит множество примеров нелегального импорта угля в КНДР из Китая. Отмечается, что корабли КНР выбирают сложные маршруты, стремясь избежать обнаружения. Авторы подчеркивают, что выявленные нарушения делают "неэффективными" меры Совбеза ООН против Северной Кореи.

Ранее на этой неделе издание сообщило о том, что северокорейские корабли в течение первых пяти месяцев этого года перевезли 89 топливных грузов, поставленных главным образом из России и Китая. Летом газета рассказывала об использовании Россией северокорейского труда вопреки международному запрету.

На днях СМИ сообщили, что Москва пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания российских кораблей, участвующих в нарушении ограничительных мер против КНДР. Посол США при ООН Никки Хейли призвала Комитет ООН по санкциям против Северной Кореи не поддаваться давлению со стороны Кремля. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в попытке подорвать санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. В этой связи Вашингтон созвал 17 сентября заседание Совбеза ООН, на котором американская сторона намерена добиться того, чтобы вернуть имена российских нарушителей в доклад ООН по КНДР. В пятницу США объявили о созыве широкой коалиции для контроля за соблюдением санкций против Пхеньяна. В четверг США ввели санкции против компаний России и Китая за нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна.