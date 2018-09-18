Дети отца. Анатолий Канюков – о православном кровопролитии

Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил: если автокефалия Украинской православной церкви приведет к отъему имущества РПЦ, начнется кровопролитие. "Мы можем ожидать всего чего угодно – что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", – сообщил Иларион.

Митрополит, по всей видимости, нисколько не сомневается, что православным верующим больше нечего делать, только заниматься кровопролитием ради церковной собственности. Будто воцерковленные люди спят и видят, как бы сохранить частную собственность за одной из православных религиозных групп! Впрочем, логика митрополита понятна: если Украинская православная церковь по документам была частью московской церкви, то и все, чем пользуется УПЦ, тоже принадлежит РПЦ. Но эта, казалось бы, логика, основанная на праве, является слишком уж мирской. Известно, что в церковных делах логика примата светского права уступала логике внутреннего права. Церковь следует понимать не как продолжение власти государства, а как продолжение святости Бога. А это в свою очередь означает стремление решать внутренние проблемы внутри посредством внутреннего права; то есть сама церковь решает, что ей делать со своей собственностью.

С чего вы решили: Бог хочет, чтобы люди занимались кровопролитием ради собственности?

Не лишним кажется вопрос: кому принадлежит собственность церкви? Церковь существует на пожертвования местных общин, которые направляют деньги в местные храмы, те пересылают средства в центральный бюджет. Соответственно, как строительство новых, так и содержание прежних храмов – заслуга обычных граждан. Даже капитал, который церковь может во что-то вложить (например, в ценные бумаги), тоже является следствием пожертвований. Но если собственность сохранилась за счет средств общин, то возможно, следует считать, что она принадлежит общинам?

Есть другая трактовка: полученные от пожертвований деньги – дар Богу. Тогда собственностью владеет Бог, и именно Бог должен ею распоряжаться. Это означает, что присвоение собственности в принципе невозможно; тот, кто посягает на нее, посягает на собственность Бога. Получается, что вся собственность находится просто в пользовании местных общин, а иные общины не должны на нее претендовать.

Но в погоне за собственностью Русская православная церковь заявляет: "Мое!" Означает ли это, что РПЦ хочет присвоить себе собственность общин либо собственность Бога? РПЦ может заявить, что представляет Бога, а УПЦ якобы не представляет. Но какие ваши доказательства? Почему Бог должен дарить собственность РПЦ, а УПЦ – нет? С чего это вы решили: Бог хочет, чтобы люди занимались кровопролитием ради собственности? Это полностью противоречит христианству! Богу нет разницы, в правую или левую корзинку вы кладете яйца, Богу главное, чтобы все были сыты. Если украинское православие хочет быть независимым от русского, то почему бы и нет? Зачем навязывать себя насильно?

Бог против насилия. Он готов скорее отдать, чем взять. В этом его отличие от сатаны.

Анатолий Канюков – петербургский прихожанин

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