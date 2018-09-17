В Перми задержали журналиста, который работал на акции 9 сентября

В Перми сегодня полицейские задержали главного редактора издания Properm.ru Владислава Аскариди. Об этом сообщается на сайте издания. Аскариди отвезли в отдел полиции, чтобы составить протокол по административной статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Аскариди связал свое задержание с акцией против пенсионной реформы, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. Он тогда вел репортаж о митинге, снимая происходящее на камеру телефона. Полицейскими задержали его, несмотря на то,что он сообщил о том, что журналист.

9 сентября в городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они были не согласованы властями. Были задержаны более тысячи человек. Среди них не менее 17 журналистов, которые освещали акции протеста.

Тогда же журналисты Екатеринбурга направили местному начальнику управления МВД Михаилу Бородину открытое письмо, в котором заявили, что задержание на акциях протеста их коллег, выполнявших свои профессиональные обязанности, и составление на них протоколов является нарушением закона о СМИ.