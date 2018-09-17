WSJ стало известно о возможном отказе Китая от переговоров с США

Китай может отказаться от участия в новых торговых переговорах с США из-за возможного введения новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве. Они считают, что переговоры в условиях давления со стороны Белого дома, могут оказаться нецелесообразными.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести новые пошлины на сумму 200 миллиардов долларов на товары, произведённые в Китае. The Wall Street Journal писала, что Трамп хотел сделать это до начала переговоров, чтобы усилить давление на Китай. В частности, Пекин требует от американских компаний, работающих в Китае, передавать технологии китайским партнерам. Вашингтон требует отказа от этой практики.

В июле США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Китай ответил на это зеркально. В список товаров, утвержденных Вашингтоном, в частности, электроника и медоборудование, производимая в Китае. Пекин поднял тарифы на зерно и продукты питания, сделанные в США.