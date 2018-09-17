По делу о гибели детей в поселке Колывань вынесен приговор

В поселке Колывань Новосибирской области завершился суд по делу о гибели двоих детей в яме с водой. Бывшие директор компании "Коммунальное хозяйство" Андрей Терентьев и мастер предприятия Денис Титенко признаны виновными в случившемся и приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Терентьев осужден на три года и два месяца лишения свободы, ему в течение года запрещено занимать должности в муниципальных организациях. Титенко приговорен к трем годам колонии с лишением на год права занимать должности, связанные с ремонтными работами, сообщил портал НГС.

​2 февраля этого года в рабочем поселке Колывань двое братьев в возрасте 6 и 11 лет утонули в яме, вырытой работниками коммунальных служб еще в ноябре. Коммунальщики не засыпали и даже не огородили ров. 5 февраля сотни жителей Колывани и всего района, возмущенные трагедией, вышли на улицы с требованием отправить в отставку главу района. Во время схода выяснилось, что в прошлом году в такой же "коммунальной" яме утонул мужчина, но ЧП не получило широкого резонанса.

В день митинга заявление об уходе по собственному желанию написал глава поселка Колывань Алексей Дорофеев, а позже свою должность покинул и глава района Виктор Аверин. По факту гибели детей заведено уголовное дело, были арестованы директор муниципального предприятия и рабочий, который вырыл яму.

Суд начал рассмотрение дела 21 июня, обвиняемые свою вину признали. Терентьев также попросил суд рассмотреть дело в особом порядке и не исследовать доказательства. Второй обвиняемый от такого порядка отказался, хотя ранее просил о нем. Родственники погибших и государственный обвинитель также настояли на обычном разбирательстве.