Сергею Мохнаткину назначили 2,5 года административного надзора

Плесецкий районный суд Архангельской области назначил оппозиционеру Сергею Мохнаткину, отбывающему наказание в колонии, 2,5 года административного надзора после того, как он освободится.

В течение этого времени Мохнаткин будет обязан четыре раза в месяц отмечаться у участкового по месту прописки. Кроме того, на этот срок ему будет запрещено посещать массовые мероприятия.

При этом Мохнаткина и его защитника не предупредили о судебном заседании. Оппозиционер принимал в нем участие по видеосвязи из колонии. По свидетельствам присутствовавших на суде, Мохнаткин начал протестовать против заседания в таком формате, после чего сотрудники ФСИН повалили его на пол и заломили ему руки. Ни судья, ни прокурор не просили применять силу к осужденному.

В 2014 году Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в применении насилия к полицейскому во время протестной акции на Триумфальной площади в Москве. В 2016 году оппозиционеру добавили еще 11 месяцев за оскорбление начальника отряда колонии, а спустя год признали виновным в дезорганизации деятельности ИК, дав еще два года.

Мохнаткин неоднократно заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСИН, а в июле этого года объявлял голодовку.

Во ФСИН жестокое обращение с заключенным отрицают - несмотря на то, что у Мохнаткина были диагностированы компрессионные переломы двух поясничных позвонков.