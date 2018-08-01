"Губы синие, весь худой": Сергей Мохнаткин голодает и жалуется на пытки

Гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин, отбывающий наказание в колонии в Архангельской области, рассказал, что сотрудники исправительного учреждения применяли против него газ и физическую силу. ФСИН эту информацию не подтверждает. Мохнаткин объявил голодовку, требуя предоставить ему лекарства и перестать применять силу и спецсредства. Он голодает уже 20 дней.

Два года назад в колонии Мохнаткину сломали позвоночник, он жалуется на боли и на то, что до сих пор ему не оказывали нормальную медицинскую помощь. В 2014 году Мохнаткин был осужден на 4,5 года колонии за применение силы в отношении полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в Москве.

"Когда избить нельзя, начинается такое", – резюмирует юрист Андрей Креков происходящее с 64-летним Сергеем Мохнаткиным в исправительном учреждении. Креков, решивший в мае стать защитником осужденного активиста, 25 июля встретился с ним в колонии строгого режима №21 поселка Икса Архангельской области, в которой Мохнаткин находится с лета прошлого года. Практически все время активист сидит в штрафном изоляторе (ШИЗО) или помещении камерного типа (ПКТ), куда переводят за нарушения правил колонии.

По словам Андрея Крекова, нынешний конфликт с сотрудниками колонии начался 12 июля и привел к тому, что в окно камеры Мохнаткина прыснули газ:

Было так сильно, что люди в соседней камере даже почувствовали и просили прекратить издевательство над Мохнаткиным

– Они сначала применили к нему силу, а потом назло забрызгали в окно газом. Газ сильно удушающий, перехватывает дыхание. Было так сильно, что люди в соседней камере даже почувствовали и просили прекратить издевательство над Мохнаткиным, потому что они знали, что он человек в возрасте.

Креков добавил, что в марте в камере Мохнаткина уже распыляли газ, но тогда его впрыскивали не через окно, а через отверстие для подачи пищи, "в так называемую кормушку".

Сейчас Сергей Мохнаткин написал заявление на имя начальника колонии, чтобы истребовать видеозаписи этого инцидента.

27 июля ФСИН по Архангельской области опроверг информацию о применении к Мохнаткину силы или газа. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: "Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки". Во ФСИН говорят, что голодать Мохнаткин начал с 24 июля, когда написал заявление.

Они скрывают его голодовку

Его защитник утверждает, что активист перестал принимать пищу на десять дней раньше, просто заявление у него не принимали. "Я 25 приехал, Мохнаткин мне написал заявление, – рассказывает Андрей Креков. – Мы решили, что я отнесу начальнику, так как его заявления пропадают. Начальник сказал: "Да, да, мы знаем о том, что он голодает". Я говорю: "Ну, как же вы знаете, если к нему медик не ходит. Вы ему на протяжении всего этого срока говорите, что он не голодает". И вот тогда выяснилось, что он знает, оказывается, с 24 июля. Они его заявление поздней датой где-то зарегистрировали. Они скрывают его голодовку".

Сергей Мохнаткин в колонии регулярно объявляет голодовки. В этот раз он отказался принимать пищу 13 июля. По словам Андрея Крекова, "у него нет больше никаких возможностей защитить свои права". Осужденный протестует против того, что его перевели в другую колонию. Он требует предоставить ему лекарства, прекратить кражу переписки и личных вещей, перестать применять физическую силу и газ.

Вся история сейчас из-за спичек и началась

– Когда избить нельзя, начинается воровство писем, воровство спичек, – рассказывает Андрей Креков. – Вся история сейчас из-за спичек и началась. Он сдал три спички на хранение в ПКТ. И вот он на следующий день выходит на прогулку – там можно курить, – ему отдают пять сигарет, а спичек не дают. Он говорит, что вчера сдавал. Ему отвечают: ничего не сдавал, пошел гулять. И вот они из-за этих спичек раздули. Они издеваются таким образом. Поместили его в ПКТ – просто кинул матрас, как собаке, и все. Потом начали ему руки выламывать, хотя они тоже говорят, что физическую силу к нему не применяли. Они сейчас там с федерального сайта говорят о том, что, извините, эта информация недостоверна. Так вы предоставьте общественности записи, покажите.

Это уже не первый конфликт Сергея Мохнаткина с сотрудниками исправительных учреждений. Предыдущий, в колонии №4 в городе Котлас, закончился переломом позвоночника и новыми уголовными делами. В марте 2016 года Мохнаткина избили шестеро сотрудников колонии после того, как он лег на пол, протестуя против этапирования в СИЗО. В результате Мохнаткину сломали несколько позвонков. По словам его близких, правозащитник до сих пор постоянно испытывает боли в спине. Против Мохнаткина возбудили два новых уголовных дела – за "Оскорбление представителя власти" и "Дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По этим статьям он был осужден еще на 11 месяцев и два года соответственно.

Сейчас Мохнаткина, помимо спины, беспокоит сердце. Он сильно похудел и плохо выглядит, Андрей Креков обращает внимание на синий цвет губ. Несмотря на то, что осужденного периодически вывозят в больницу, его снова возвращают в ПКТ, где состояние здоровья Мохнаткина опять ухудшается:

Сейчас я приезжаю: он опять никакой. Губы синие, весь худой, истощенный.

– То, что они его периодически стали вывозить в больницу – это не оказание медицинской помощи. Они привезли его в больницу, подлечили – все! – его снова можно держать в ПКТ. А у него состояние очень плохое. Я не специалист, но я вижу. Я видел его 6 июня, перед тем, как его увезли в больницу, он был никакой, на грани смерти. Случайность просто, что врачи туда приехали с плановым объездом. У него опухли нижние конечности, пах, а его продолжали держать в ПКТ. Врач его увидел и сказал, что срочно нужно госпитализировать. В результате лечения сказали, что у него проблемы с сердцем. Его больше месяца в больнице продержали, и я видел, что ему стало лучше. Сейчас я приезжаю: он опять никакой, а пробыл всего меньше двух недель в ПКТ. Губы синие, весь худой, истощенный. Самая главная проблема у него сейчас со спиной. Ему не оказывают необходимую помощь, у него перелом позвоночника, но ему до сих пор МРТ не сделали.

– По версии Сергея, по вашей версии, почему над ним так издеваются?

– Они считают, что они хозяева этих мест, что они там решают, кто и как должен сидеть. Это не только в Ярославле, в каждом исправительном учреждении с одной только разницей – где-то часто, а где-то реже. Еще есть разница в методах. Он отстаивает обычное человеческое отношение. Для них это непонятно. Они хотят подавить его волю, наверное, таким способом. Ему очень тяжело. Там ужасные условия. Он мне писал про то, как в этих камерных условиях отбывать... Там такие вещи: включают какие-то песни по 5-6 раз на дню низкого качества, а-ля патриотические. Для нормального человека это тяжело, а тут целый день – когда ты встаешь, с 5 утра, и до отбоя, до 9 вечера. Играет она через пожарное оповещение настолько громко, что в камере ее не убавить. Вот это все на протяжении двух дней, 10-ти, 15-ти. Представляете, годами так сидеть?! А он уже очень долго содержится в таких условиях. Зимой там практически нет возможности обогреть помещение. Они целыми днями на трубе виснут, чтобы обогреваться, получая ожоги. Когда его привозили в мае, я к нему ходил на свидание как гражданское лицо, он говорил, что 5 дней не мог согреться. По поводу того, чтобы досидеть спокойно – это точно не про него. Если бы он размышлял в таких плоскостях, то он бы и не сел вообще.

Близкие и знакомые Мохнаткина отмечают, что его принципиальная позиция в отстаивании прав человека и способность "лезть на рожон" стали раздражающим фактором для тех, кто его посадил.

Он "профессионально" создавал им головную боль

Бывший подсудимый по "Болотному делу" Сергей Кривов, чьим общественным защитником в 2013 году был Сергей Мохнаткин, характеризует его как "очень энергичного человека, способного вынести мозг любому": "Главная польза от Сергея в суде была в том, что заваливал судью грудой обращений, требующих какого-никакого официального ответа, загружал рутинной работой и тянул время, когда мне или адвокату Макарову нужно было что-то срочно подготовить. Также он много писал бумаг по поводу моего здоровья в суд и в СИЗО, что также всегда полезно, постоянно капает на мозги противоположной стороне и заставляет их напрягаться и работать, чего они естественно очень не любят. "Профессионально" создавал им головную боль".

"ФСИН таких людей не выносит, – рассказывала в интервью Радио Свобода Мария Рябикова, активистка, знакомая с Мохнаткиным. – Такие люди, как, например, Ильдар Дадин, для нее как красная тряпка для быка. Мохнаткин – упрямый, кто-то даже считает, что у него сложный характер. Но он такой человек, очень упрямый, очень жесткий где-то, и я думаю, что их это раздражает".

Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден в 2010 году – на 2,5 года колонии за применение силы по отношению к сотруднику полиции. В апреле 2012 года его помиловал президент Дмитрий Медведев. Выйдя на свободу, Мохнаткин занялся общественной и гражданской активностью, участвовал в качестве общественного защитника в "Болотном деле". В декабре 2014 года Мохнаткина осудили на 4,5 года колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти. Мохнаткина обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2013 года. В декабре 2012 года Московская Хельсинкская группа вручила Сергею Мохнаткину премию "За мужество, проявленное в защите прав человека". На свободу он должен выйти в ноябре 2018 года.