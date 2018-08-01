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Общество

"Губы синие, весь худой": Сергей Мохнаткин голодает и жалуется на пытки

Сергей Мохнаткин в суде в 2014 году

Гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин, отбывающий наказание в колонии в Архангельской области, рассказал, что сотрудники исправительного учреждения применяли против него газ и физическую силу. ФСИН эту информацию не подтверждает. Мохнаткин объявил голодовку, требуя предоставить ему лекарства и перестать применять силу и спецсредства. Он голодает уже 20 дней.

Два года назад в колонии Мохнаткину сломали позвоночник, он жалуется на боли и на то, что до сих пор ему не оказывали нормальную медицинскую помощь. В 2014 году Мохнаткин был осужден на 4,5 года колонии за применение силы в отношении полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в Москве.

"Когда избить нельзя, начинается такое", – резюмирует юрист Андрей Креков происходящее с 64-летним Сергеем Мохнаткиным в исправительном учреждении. Креков, решивший в мае стать защитником осужденного активиста, 25 июля встретился с ним в колонии строгого режима №21 поселка Икса Архангельской области, в которой Мохнаткин находится с лета прошлого года. Практически все время активист сидит в штрафном изоляторе (ШИЗО) или помещении камерного типа (ПКТ), куда переводят за нарушения правил колонии.

По словам Андрея Крекова, нынешний конфликт с сотрудниками колонии начался 12 июля и привел к тому, что в окно камеры Мохнаткина прыснули газ:

Было так сильно, что люди в соседней камере даже почувствовали и просили прекратить издевательство над Мохнаткиным

– Они сначала применили к нему силу, а потом назло забрызгали в окно газом. Газ сильно удушающий, перехватывает дыхание. Было так сильно, что люди в соседней камере даже почувствовали и просили прекратить издевательство над Мохнаткиным, потому что они знали, что он человек в возрасте.

Креков добавил, что в марте в камере Мохнаткина уже распыляли газ, но тогда его впрыскивали не через окно, а через отверстие для подачи пищи, "в так называемую кормушку".

Сейчас Сергей Мохнаткин написал заявление на имя начальника колонии, чтобы истребовать видеозаписи этого инцидента.

Сергей Мохнаткин в суде
Сергей Мохнаткин в суде

27 июля ФСИН по Архангельской области опроверг информацию о применении к Мохнаткину силы или газа. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: "Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки". Во ФСИН говорят, что голодать Мохнаткин начал с 24 июля, когда написал заявление.

Они скрывают его голодовку

Его защитник утверждает, что активист перестал принимать пищу на десять дней раньше, просто заявление у него не принимали. "Я 25 приехал, Мохнаткин мне написал заявление, – рассказывает Андрей Креков. – Мы решили, что я отнесу начальнику, так как его заявления пропадают. Начальник сказал: "Да, да, мы знаем о том, что он голодает". Я говорю: "Ну, как же вы знаете, если к нему медик не ходит. Вы ему на протяжении всего этого срока говорите, что он не голодает". И вот тогда выяснилось, что он знает, оказывается, с 24 июля. Они его заявление поздней датой где-то зарегистрировали. Они скрывают его голодовку".

Сергей Мохнаткин в колонии регулярно объявляет голодовки. В этот раз он отказался принимать пищу 13 июля. По словам Андрея Крекова, "у него нет больше никаких возможностей защитить свои права". Осужденный протестует против того, что его перевели в другую колонию. Он требует предоставить ему лекарства, прекратить кражу переписки и личных вещей, перестать применять физическую силу и газ.

Вся история сейчас из-за спичек и началась

– Когда избить нельзя, начинается воровство писем, воровство спичек, – рассказывает Андрей Креков. – Вся история сейчас из-за спичек и началась. Он сдал три спички на хранение в ПКТ. И вот он на следующий день выходит на прогулку – там можно курить, – ему отдают пять сигарет, а спичек не дают. Он говорит, что вчера сдавал. Ему отвечают: ничего не сдавал, пошел гулять. И вот они из-за этих спичек раздули. Они издеваются таким образом. Поместили его в ПКТ – просто кинул матрас, как собаке, и все. Потом начали ему руки выламывать, хотя они тоже говорят, что физическую силу к нему не применяли. Они сейчас там с федерального сайта говорят о том, что, извините, эта информация недостоверна. Так вы предоставьте общественности записи, покажите.

Это уже не первый конфликт Сергея Мохнаткина с сотрудниками исправительных учреждений. Предыдущий, в колонии №4 в городе Котлас, закончился переломом позвоночника и новыми уголовными делами. В марте 2016 года Мохнаткина избили шестеро сотрудников колонии после того, как он лег на пол, протестуя против этапирования в СИЗО. В результате Мохнаткину сломали несколько позвонков. По словам его близких, правозащитник до сих пор постоянно испытывает боли в спине. Против Мохнаткина возбудили два новых уголовных дела – за "Оскорбление представителя власти" и "Дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По этим статьям он был осужден еще на 11 месяцев и два года соответственно.

Сергей Мохнаткин в 2012 году
Сергей Мохнаткин в 2012 году

Сейчас Мохнаткина, помимо спины, беспокоит сердце. Он сильно похудел и плохо выглядит, Андрей Креков обращает внимание на синий цвет губ. Несмотря на то, что осужденного периодически вывозят в больницу, его снова возвращают в ПКТ, где состояние здоровья Мохнаткина опять ухудшается:

Сейчас я приезжаю: он опять никакой. Губы синие, весь худой, истощенный.

– То, что они его периодически стали вывозить в больницу – это не оказание медицинской помощи. Они привезли его в больницу, подлечили – все! – его снова можно держать в ПКТ. А у него состояние очень плохое. Я не специалист, но я вижу. Я видел его 6 июня, перед тем, как его увезли в больницу, он был никакой, на грани смерти. Случайность просто, что врачи туда приехали с плановым объездом. У него опухли нижние конечности, пах, а его продолжали держать в ПКТ. Врач его увидел и сказал, что срочно нужно госпитализировать. В результате лечения сказали, что у него проблемы с сердцем. Его больше месяца в больнице продержали, и я видел, что ему стало лучше. Сейчас я приезжаю: он опять никакой, а пробыл всего меньше двух недель в ПКТ. Губы синие, весь худой, истощенный. Самая главная проблема у него сейчас со спиной. Ему не оказывают необходимую помощь, у него перелом позвоночника, но ему до сих пор МРТ не сделали.

– По версии Сергея, по вашей версии, почему над ним так издеваются?

– Они считают, что они хозяева этих мест, что они там решают, кто и как должен сидеть. Это не только в Ярославле, в каждом исправительном учреждении с одной только разницей – где-то часто, а где-то реже. Еще есть разница в методах. Он отстаивает обычное человеческое отношение. Для них это непонятно. Они хотят подавить его волю, наверное, таким способом. Ему очень тяжело. Там ужасные условия. Он мне писал про то, как в этих камерных условиях отбывать... Там такие вещи: включают какие-то песни по 5-6 раз на дню низкого качества, а-ля патриотические. Для нормального человека это тяжело, а тут целый день – когда ты встаешь, с 5 утра, и до отбоя, до 9 вечера. Играет она через пожарное оповещение настолько громко, что в камере ее не убавить. Вот это все на протяжении двух дней, 10-ти, 15-ти. Представляете, годами так сидеть?! А он уже очень долго содержится в таких условиях. Зимой там практически нет возможности обогреть помещение. Они целыми днями на трубе виснут, чтобы обогреваться, получая ожоги. Когда его привозили в мае, я к нему ходил на свидание как гражданское лицо, он говорил, что 5 дней не мог согреться. По поводу того, чтобы досидеть спокойно – это точно не про него. Если бы он размышлял в таких плоскостях, то он бы и не сел вообще.

Активистка Мария Рябикова в пикете в поддержку Сергея Мохнаткина, 2016 год
Активистка Мария Рябикова в пикете в поддержку Сергея Мохнаткина, 2016 год

Близкие и знакомые Мохнаткина отмечают, что его принципиальная позиция в отстаивании прав человека и способность "лезть на рожон" стали раздражающим фактором для тех, кто его посадил.

Он "профессионально" создавал им головную боль

Бывший подсудимый по "Болотному делу" Сергей Кривов, чьим общественным защитником в 2013 году был Сергей Мохнаткин, характеризует его как "очень энергичного человека, способного вынести мозг любому": "Главная польза от Сергея в суде была в том, что заваливал судью грудой обращений, требующих какого-никакого официального ответа, загружал рутинной работой и тянул время, когда мне или адвокату Макарову нужно было что-то срочно подготовить. Также он много писал бумаг по поводу моего здоровья в суд и в СИЗО, что также всегда полезно, постоянно капает на мозги противоположной стороне и заставляет их напрягаться и работать, чего они естественно очень не любят. "Профессионально" создавал им головную боль".

"ФСИН таких людей не выносит, – рассказывала в интервью Радио Свобода Мария Рябикова, активистка, знакомая с Мохнаткиным. – Такие люди, как, например, Ильдар Дадин, для нее как красная тряпка для быка. Мохнаткин – упрямый, кто-то даже считает, что у него сложный характер. Но он такой человек, очень упрямый, очень жесткий где-то, и я думаю, что их это раздражает".

Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден в 2010 году – на 2,5 года колонии за применение силы по отношению к сотруднику полиции. В апреле 2012 года его помиловал президент Дмитрий Медведев. Выйдя на свободу, Мохнаткин занялся общественной и гражданской активностью, участвовал в качестве общественного защитника в "Болотном деле". В декабре 2014 года Мохнаткина осудили на 4,5 года колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти. Мохнаткина обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2013 года. В декабре 2012 года Московская Хельсинкская группа вручила Сергею Мохнаткину премию "За мужество, проявленное в защите прав человека". На свободу он должен выйти в ноябре 2018 года.

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