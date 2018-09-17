Минобороны Эстонии: Решимость НАТО снизит российскую угрозу

НАТО добьется снижения российской угрозы, если будет демонстрировать твердость и силу. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк в интервью Defense News. По его словам, опасность со стороны Москвы, напротив, возрастет, если союзники начнут проявлять нерешительность.

Он заявил, что в настоящее время Североатлантический союз предпринял целый ряд шагов, направленных на сдерживание Москвы. В их числе министр назвал размещение многонациональных войск в странах Балтии, а также воздушное патрулирование НАТО.

Луйк сказал, что Владимир Путин "сделал антизападничество внутренней идеологией российского режима". В этой связи министр считает важным оставить открытыми дипломатические каналы связи с Кремлем.

Ранее противоположную точку зрения высказал президент Финляндии Саули Ниинистьо. Глава государства сообщил, что его страна не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический союз. В противном случае, сказал он, Россия будет рассматривать финнов в качестве "врагов".

С прошлого года в Литве, Латвии, Эстонии и Польше несут службу 4 тысячи солдат НАТО на основании ротации. В случае конфликта с Россией эти силы быстрого реагирования должны будут сдерживать Москву до прибытия основных войск. После аннексии Крыма в 2014 году Североатлантический союз существенно увеличил военное присутствие в Восточной Европе.