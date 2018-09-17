Путин и Эрдоган: отношения России и Турции вновь "нормальные"

Президенты Турции и России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о снятии торговых ограничений по всем позициям, за исключением томатов, по которым ограничения еще некоторое время будут сохраняться. Как сообщает ТАСС, стороны также согласились упростить визовый режим для ряда категорий российских и турецких граждан, в том числе специалистов и бизнесменов.

Агентство ТАСС сообщает, что "важный прогресс достигнут и в вопросе сирийского урегулирования: Москва и Анкара условились о создании "зоны деэскалации" в сирийской провинции Идлиб".

На итоговой пресс-конференции Путин и Эрдоган с удовлетворением констатировали: восстановление российско-турецких отношений завершилось, они вернулись к нормальному состоянию.

Отношения двух государств сильно ухудшились после инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкие войска сбили российский самолет Су-24. Фронтовой бомбардировщик был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы на высоте около 6000 метров, и упал на территории сирийской провинции Латакия. Экипаж бомбардировщика катапультировался. Командир подполковник Олег Пешков погиб.

Действия Турции вызвали резко негативную реакцию России и привели к значительному ухудшению российско-турецких отношений.