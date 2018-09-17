Россия и Турция не будут проводить военную операцию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи 17 сентября достигли договорённости об отказе от проведения военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".



Россия и Турция также договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров, соообщил ТАСС. Российский президент сообщил, в частности, что, по предложению президента Турции, к 10 октября планируется осуществить вывод из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении всех оппозиционных группировок.

Президенты Турции и России договорились о снятии почти всех взаимных торговых ограничений. Как сообщает ТАСС, стороны согласились упростить визовый режим для ряда категорий российских и турецких граждан, в том числе специалистов и бизнесменов.

На итоговой пресс-конференции Путин и Эрдоган констатировали, что восстановление российско-турецких отношений завершилось, они вернулись к нормальному состоянию.



Отношения двух государств сильно ухудшились после инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкие войска сбили российский самолёт Су-24.