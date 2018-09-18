Доверенное лицо Собянина Елена Малышева выиграла тендер мэрии

Доверенное лицо Сергея Собянина телеведущая Елена Малышева в разгар кампании по выборам мэра Москвы выиграла крупный тендер. Об этом 18 сентября, в день инаугурации Собянина посту столичного мэра пишет издание "Проект".

В конце августа, по информации издания, компания "Здоровье инфо", треть в которой принадлежит Елене Малышевой, а остальные доли её сыновьям, выиграла тендер подведомственного мэрии "Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения" на 47 миллионов рублей. На эти деньги компания Малышевых должна разработать для столичных врачей методику лечения пациентов с гипертонией.

До сих пор компания Малышевых ни разу не получала заказов от властей. Сумма выигранного тендера почти вдвое больше её годовой выручки (в 2016 году фирма заработала 23 миллиона рублей).

На звонки корреспондента "Проекта" Малышева не ответила.

В ходе предвыборной кампании Малышева активно агитировала за Собянина. Называла его "человек особенный" и снимала ролики о московской медицине, которая "такая же, как в Европе и Америке".