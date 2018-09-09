Сергей Собянин сохранил за собой пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин на выборах главы города набрал 74% голосов. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные экзит-полов — опросов, которые проводят на выходе с избирательных участков.

Явка на выборах мэра Москвы к 20 часам составила 27,5%, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Согласно опросу на выходе из избирательных участков, второе место на московских выборах занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, у него 10 процентов, третье место делят кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от «Справедливой России» Илья Свиридов, у которых по 6% голосов. Последнее место занимает выдвинутый партией «Союз горожан» Михаил Балакин, за которого проголосовали 2% избирателей.

Мосгорсуд в минувший понедельник отказался снять с выборов действующего мэра Москвы Сергея Собянина по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Тот настаивал, что Собянин использует в своей кампании преимущества служебного положения для публикации в газетах агитационных материалов. По мнению Кумина, тем самым мэр нарушает порядок информирования граждан и занимается незаконной агитацией.