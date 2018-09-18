Министерство обороны и Совет Федерации России признали, что войска ПВО сил Башара Асада поздно вечером 17 сентября сбили над Средиземным морем российский военный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 14-15 военнослужащими на борту, однако обвинили в этом ВВС Израиля, которому пообещали "жесткий и быстрый" ответ. Первые сообщения о новых российских потерях в Сирии поступили сразу после важных переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, во время которых они договорились о приостановке давно готовящегося наступления войск Асада при российской и иранской поддержке на Идлиб – последний оплот противостоящих Дамаску повстанцев.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вчера уверявший мировую общественность в том, что малайзийский Боинг-777 в июле 2014 года над Донбассом был сбит российской ракетой, но вооруженными силами Украины, сегодня на экстренном брифинге заявил, что Ил-20, подлетавший к авиабазе "Хмеймим", примерно в 35 километрах от нее примерно в 22:00 по местному времени намеренно подставили под удар ракет российского производства израильские самолёты, атаковавшие в это время объекты Асада и Ирана в сирийской провинции Латакия. Обломки самолета, упали в Средиземное море в районе населенного пункта Баниас.

​"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16 ВВС Израиля, был сбит ракетой комплекса С-200", – рассказал Игорь Конашенков, назвавший произошедшее "намеренной провокацией израильских летчиков". Он добавил, что Минобороны России оставляет за собой право на "адекватные ответные действия в отношении Израиля". В Совете Федерации России также возложили ответственность за крушение Ил-20 на израильскую военную авиацию. В Госдуме призвали к "жесткому и быстрому ответу". Израиль на эти заявления пока не ответил.

Ил-20 – советский военный самолет радиоэлектронной и фоторазведки, радиоэлектронной борьбы и перехвата, созданный на базе пассажирского самолета ил-18. Это был первый в СССР разведывательный самолет такого типа. Он оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками и системой спутниковой связи для обмена данными в реальном времени. Производился серийно с 1968 по 1976 годы, однако ВКС России используется до сих пор, в частности – в Сирии. В НАТО он имеет историческое прозвище "Лысуха" ("Coot").

О том, что Ил-20 был сбит по ошибке сирийскими силами ПВО над Средиземным морем, минувшей ночью одним из первых сообщил телеканал CNN, со ссылкой на источники в правительстве США. По информации телеканала, США получили информацию о пропаже самолета из радиоперехвата переговоров на международных частотах, в котором армия Башара Асада заявила о начале поисково-спасательной операции. Позже в Пентагоне получили данные о том, какой именно самолет пропал и при каких обстоятельствах. Собеседник CNN не указал, откуда поступила эта информация. Предполагается, что она была передана Россией.