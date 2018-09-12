"Брата у меня больше нет". Новые доказательства гибели российских наемников в Сирии

Радио Свобода удалось подтвердить из открытых источников информацию о гибели в бою под сирийским городом Дейр-эз-Зор еще двух наемников "ЧВК Вагнера", имена и фамилии которых были опубликованы 4 сентября Службой безопасности Украины. Кроме того, мы выяснили, что родственники одного из героев нашего предыдущего материала на эту тему, Валентина Соломатова, скорее всего, говорят неправду, утверждая, что на самом деле он погиб в Саудовской Аравии в результате несчастного случая.

Во вторник правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запретит военнослужащим публиковать в интернете и СМИ чувствительную информацию о себе и своих сослуживцах: фотографии, видео, данные о своем местоположении и о своих воинских частях. Это не первая попытка российских властей в приказном порядке скрыть факт участия своих военных в конфликтах, в которых они по официальной версии не участвуют, например – в войне на востоке Украины. Так, в мае 2017 года Министерство обороны разработало законопроект, обязывающий военнослужащих отчитываться о публикации в интернете своих персональных данных. Эти ограничения, вполне вероятно, коснутся и российских наемников из "ЧВК Вагнера", полуофициально действующих в той же Украине, в Сирии и Африке и, по многочисленным свидетельствам, подчиняющихся тому же военному ведомству (а точнее говоря, Главному управлению Генерального штаба, бывшему ГРУ).

Несмотря на то что свидетельств участия "вагнеровцев" в военных конфликтах за пределами России за последний год действительно стало гораздо меньше (по мнению независимых экспертов, это связано именно с ужесточением контроля за публикацией подобной информации в интернете со стороны их командования), фотографии и посты, подтверждающие участие бойцов "ЧВК Вагнера" в сирийской войне, по-прежнему можно отыскать в профилях их родных и друзей. Радио Свобода убедилось в этом, продолжая изучать так называемый "список СБУ" – опубликованные Службой безопасности Украины данные о 50 россиянах и гражданах других стран, погибших 7 февраля при попытке наступления на позиции "Сирийских демократических сил" и помогающих им американских военных советников под городом Дейр-эз-Зор.

4 сентября СБУ обнародовала имена и фамилии еще 9 погибших в этом бою россиян. 6 сентября Радио Свобода удалось подтвердить достоверность этой информации применительно к нескольким людям из списка, в то же время родственник еще одного – Степана Соломатова – категорически отрицал в переписке с нами его причастность к войне в Сирии. По его словам, Соломатов работал инженером на буровой установке в Саудовской Аравии и погиб там в результате несчастного случая. За прошедшие с этого момента 6 дней Радио Свобода удалось найти подтверждения участия в сирийской войне и гибели в бою 7 февраля еще двух людей из списка украинской спецслужбы, коротко пообщаться с их друзьями и родственниками, а также получить опровержение со стороны посольства России в Саудовской Аравии того факта, что Степан Соломатов погиб в этой стране.

Сергей Макаров

Под номером 32 в "списке СБУ" значится житель Стерлитамака Сергей Юрьевич Макаров, которому через неделю, 20 сентября, могло бы исполниться 34 года. Сообщение о его смерти в Сирии в бою 7 февраля первым опубликовал 16 апреля брат Макарова Алексей (оригинал, сохраненная копия):

На следующий день, 17 апреля, эту же фотографию выложила у себя на страничке жена Алексея Макарова Зарина (оригинал, сохраненная копия).

Тот факт, что траурные посты Алексея Макарова и Зарины Макаровой были опубликованы лишь спустя 2 с лишним месяца после боя под Дейр-эз-Зором, не удивителен: многие родственники погибших в этом бою "вагнеровцев", по их словам, получали гробы лишь спустя длительное время. Как утверждал в интервью Радио Свобода руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, доставка тел погибших в Сирию была приостановлена незадолго до президентских выборов в России, состоявшихся 18 марта. Интересно, что соболезнования родным Макарова в комментариях к этому посту выражает Людмила Апостол – мать еще одного погибшего в бою 7 февраля, гражданина России и Молдавии Владислава Апостола. В переписке с Радио Свобода неделю назад она подтвердила, что ее сын погиб в Сирии.

Алексей Макаров ответил на сообщение Радио Свобода, но отказался подробнее рассказывать о том, как его брат попал в Сирию. "Это ему уже не поможет", – написал он. По фотографии на страничке вдовы Сергея Макарова Ксении (оригинал, сохраненная копия) можно сделать вывод, что путь ее мужа на Ближний Восток был стандартным для многих наемников "ЧВК Вагнера": перед тем, как отправиться в Сирию, он воевал на востоке Украины в составе "Подразделения спецназначения "Патриот", вошедшего в 2016 году в состав "Полка спецназа ДНР". К Макарову в Донецк приезжала семья, в альбоме его вдовы есть фотография мужа с их дочерью около гранитного футбольного мяча, установленного рядом с футбольным стадионом "Донбасс Арена" (оригинал, сохраненная копия).

Эти снимки, а также несколько других фотографий Сергея Макарова были опубликованы его вдовой в тот же день, что и сообщение брата о его смерти. В их числе фото из Сирии (фото №1, оригинал, сохраненная копия; фото №2, оригинал, сохраненная копия; фото №3, оригинал, сохраненная копия).

Сама Ксения Макарова не прочитала и не ответила на сообщение корреспондента Радио Свобода с просьбой рассказать об обстоятельствах гибели ее мужа.

Артём Кутсарь

Сразу после публикации новых 9 имен и фамилий из "списка СБУ" Радио Свобода удалось найти лишь обрывочную информацию об упомянутом в нем жителе села Макковеевское Читинской области Артеме Кутсаре (на момент гибели ему было 34 года). Известно, что Кутсарь воевал в Чечне, работал в такси. О его смерти в Сирии 1 марта 2018 года написала его знакомая (оригинал поста, сохраненная копия):

На страничке сестры Артема Кутсаря – жительницы Читы, активной сторонницы Алексея Навального – много репостов из оппозиционных пабликов, ссылки статьи Радио Свобода, но нет никаких упоминаний о брате. Тем не менее, в переписке с Радио Свобода девушка подтвердила, что Артем Кутсарь погиб в Сирии, отказавшись сообщить какие-либо подробности. Она также подтвердила Радио Свобода аутентичность странички "ВКонтакте", принадлежащей вдове ее брата, и посоветовала обратиться за комментарием к ней. Из короткой переписки Радио Свобода с сестрой Артема Кутсаря можно предположить, что она возлагает часть ответственности за гибель своего брата именно на его вдову: "Брата у меня больше нет. Теперь она мне никто. Я могу сказать, что я не знаю больше этого человека".

Вдова Артема Кутсаря написала Радио Свобода, что "понятия не имеет, о чем идет речь" и что "у ее мужа никогда не было сестры, а сам он жив и здоров". Предоставить какие-либо подтверждения своим словам она не захотела. На ее страничке во "ВКонтакте" всего два фото ее самой – одной и с маленьким ребенком. Анна Супрунчик рассказала Радио Свобода, что написала о смерти Артёма Кутсаря, чтобы помочь его жене: "Мы с Артёмом были коллегами ещё в 2013 году, в этом году я узнала из СМИ, что якобы Артём погиб в Сирии, попыталась найти его жену, чтобы предложить какую-либо помощь, но мне это не удалось".

Степан Соломатов

После публикации 9 новых имен и фамилий погибших в бою под Дейр-эз-Зором "вагнеровцев" Радио Свобода удалось обстоятельно пообщаться с родственником одного из них, Степана Соломатова. Юрием Андрейчук – переводчик, преподаватель и исполнитель ирландских народных песен – подтвердил, что Степан Соломатов был сыном барда Валентина Соломатова, бывшего мужа его сестры, погибшего в автокатастрофе в 2006 году. В то же время Андрейчук утверждал, что Степан Соломатов погиб в конце марта в результате несчастного случая на буровой установке в Саудовской Аравии, где работал по контракту: "Я видел тело, видел свидетельство о смерти за подписью консула в Саудовской Аравии, куда Степан нанимался инженером на нефтепромыслы, и уже ездил дважды. Видел нефтяников с его фирмы, которые были на похоронах". Информацию СБУ о гибели Степана Соломатова в Сирии Юрий Андрейчук назвал "высосанной из пальца", предположив, что украинское ведомство "берет списки граждан России, погибших в регионе, и добавляет фамилии тех из них, кто хоть как-то подходит по срокам, в списки наемников".

На просьбу Радио Свобода предоставить какие-либо документы, подтверждающие эту версию, например, фотографию свидетельства о смерти или визы Саудовской Аравии в паспорте Соломатова, Юрий Андрейчук ответил отказом. Радио Свобода обратилось с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Степана Соломатова в посольство России в Саудовской Аравии, расположенное в Эр-Рияде, а также в российское консульство в Джидде. Представитель посольства (он отказался называть свое имя, сославшись на неназванную "специфику" нашей радиостанции) дважды, в понедельник и в среду, подтвердил Радио Свобода, что российские консульские учреждения в этой стране не фиксировали в 2018 году смерть гражданина России Степана Валентиновича Соломатова, а также заявил, что посольству не известно о каких-либо несчастных случаях с гражданами России, произошедших в 2018 году на саудовских буровых установках.