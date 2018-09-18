Бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову отказали в помиловании

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный по обвинению в коррупции, получил официальный отказ на прошение о помиловании, которое он подал веснрй. Об этом во вторник сообщила "Интерфаксу"его представитель Светлана Ефимова.

По её словам, подавать повторное прошение о помиловании Урлашов пока не планирует. Ефимова отметила, что бывший мэр Ярославля сохранил ещё одну возможность сократить свой срок – обратиться в Президиум Верховного суда России. Также защита планирует подавать на условно-досрочное освобождение, добавила представитель осужденного.

В 2016 году Евгений Урлашов был осужден на 12 с половиной лет колонии по обвинении во взятке в размере 18 миллионов рублей. Урлашов вину отрицает и считает дело политически мотивированным. В 2012 году на выборах мэра Ярославля он победил кандидата от "Единой России".

В августе бывший мэр Ярославля рассказал о пытках ярославских в колониях.В письме, опубликованном порталом 76.ru,Урлашов утверждает, что о пытках "хорошо известно" прокуратуре, Следственному комитету и депутатам.