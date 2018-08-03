Бывший мэр Ярославля рассказал о пытках в колониях

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный по обвинению в коррупции, рассказал о пытках ярославских в колониях. Письмо чиновника опубликовал портал 76.ru.

Урлашов сообщил, что в рыбинском следственном изоляторе "Софийка", а также колониях №2 и №12 применяются пытки в отношении мужчин и женщин. "Бьют жёстко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья", – заявил бывший чиновник. Урлашов утверждает, что о пытках "хорошо известно" прокуратуре, Следственному комитету и депутатам. По информации бывшего мэра, в ярославском изоляторе "Коровники" существуют "пресс-хаты по пыткам", в которых заключенных избивают и насилуют с целью получить показания.

Ранее стало известно о избиении заключенного в ярославской ИК-1. "Новая газета" опубликовала видеозапись произошедшего. На ней видно, как сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой. Это произошло год назад, но следователь, который тогда изучал видео, отказался возбуждать уголовное дело. Всего, по данным правозащитников, в пытках участвовали 18 сотрудников колонии.

В 2016 году Евгений Урлашов был осужден на 12 с половиной лет колонии. По версии государственного обвинения, он требовал у директора компании "Радострой" Сергея Шмелева взятку в размере 18 млн рублей за выполнение строительных работ по муниципальному контракту. В противном случае, как утверждает следствие, чиновник грозили не выплатить подрядчику положенные по контракту деньги. Урлашов вину отрицает и считает дело политически мотивированным. В 2012 году на выборах мэра Ярославля он победил кандидата от "Единой России".