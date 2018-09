"АнтиАрмия". Артемий Троицкий – о рокерах, которым не нужна война

Хедлайнеры восемьдесят пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – российские музыканты, участники проекта "АнтиАрмия". ​Рок-критик Артемий Троицкий прослеживает новые антивоенные традиции отечественной популярной музыки.

В далеком уже, но по-прежнему "эмблематичном" 1984 году на Втором фестивале Ленинградского рок-клуба был объявлен обязательный (попробуй сачкануть!) конкурс на лучшую антивоенную песню. Тогда в СССР как раз шла активная борьба за мир, против "оголтелого поджигателя войны Рональда Рейгана". Музыканты отнеслись к конкурсу максимально халтурно, ну не про Афган же им было петь?! Победили Виктор Цой и группа "Кино" с песней "Я объявляю свой дом безъядерной зоной". Эта короткая песенка, да еще совсем шуточная "Радиоактивность" Васи Шумова и группы "Центр" остались у меня в памяти как единственные антивоенные песни русского рока "золотого периода".

Как говорится, "кто бы мог подумать...". Начиная с проклятого 2014 года тема войны стала не то чтобы доминирующей, но, во всяком случае, очень важной для многих российских рокеров. Примерно так же, как это случилось с рокерами американскими и британскими (Джон Леннон!) на стыке 1960-х и 19770-х годов. У них был Вьетнам; у нас теперь – намного ближе – Украина. Среди ура-патриотов одним из первых, впереди Иосифа Кобзона и Олега Газманова, отметился бывший панк (группа "Ва-банкъ") Александр Ф. Скляр с песней "Когда враг на пороге" (можно подумать, что это агрессивные украинцы вторглись на территорию России!). Однако Скляр остался в ничтожном меньшинстве: российское рок-сообщество не приняло путинскую войну. И ветераны-восьмидесятники, и подрастающее поколение откликнулись на кровавую авантюру самым негативным образом. В январе 2017 года в Петербурге было объявлено о создании объединения рок-музыкантов "АнтиАрмия".

"Нам не нужна война!". "ЭлектропартиZаны" и друзья

Собрал "АнтиАрмию" Вадим Курылёв – один из главных питерских рок-идеалистов, в прошлом 16 лет игравший на гитаре в ДДТ у Юрия Шевчука. По словам Курылёва, "АнтиАрмия" – музыкальное пацифистское движение, идейное противопоставление реальным армиям и военному насилию. Мы объединены необходимостью противодействовать милитаризации современного общества. А потому: наше оружие – музыка; наш устав – совесть; наша присяга – боль наших сердец!" В "АнтиАрмию" рекрутировались почти все питерские рокеры и множество их единомышленников из Москвы и других городов России. Начались концерты и фестивали под антивоенными лозунгами, а весной этого года вышел альбом-сборник "Нам не нужна война!". Заглавную песню исполнила группа Курылёва "ЭлектропартиZаны" с хором соратников – Александром Чернецким ("Разные люди"), Ильёй Чёртом "Пилот") и другими. Помимо заглавного гимна в сборник вошли еще 20 песен в исполнении 20 групп и артистов – все антивоенного содержания.

"Родина зовет!", концерт группы "Порнофильмы" в Минске

Большинство "антиармейцев" помимо песен разместили в буклете диска и свои соображения по теме. Андрей Макаревич: "Война – это чудовищная ошибка. Надо всеми силами постараться уберечься от этой беды". Лусинэ Геворкян (Louna, Москва): "Мы все – ярые пацифисты. Louna не поддерживает принудительную службу и вообще любые военные действия". Василий К.: "Война – худшее проявление худших наших качеств". Ерёмин Анти ("Адаптация", Казахстан): "Война – зло, стыд и позор человеческой цивилизации". Владимир Котляров ("Порнофильмы", Дубна): "Те, кто умеют думать, понимают, что издревле все войны и крестовые походы устраиваются элитами для отстаивания их корыстных интересов, а в качестве пешек и пушечного мяса используют простых людей, обработанных патриотической и националистической пропагандой".

Группа Louna с композицией "Пока не поздно!"

В будущем году должен выйти второй сборник проекта "АнтиАрмия". Но совсем скоро в Петербурге и Москве пройдут антивоенные фестивали "Пока не поздно!".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 85):

1. Cigarettes After Sex (USA). Apocalypse, LP Cigarettes after Sex

2. Indialucia (Spain/India/Poland). La nidra, LP Acatao

3. Isabelle Antena (France). Le depart, LP Sous influences

4. "АнтиАрмия" (Россия). "Нам не нужна война!", LP "Нам не нужна война!"

5. "Порнофильмы" (Россия). "Родина зовет!", LP "Нам не нужна война!"

6. Василий К. и "Интеллигенты" (Россия/Sweden). "Не моя", LP "Нам не нужна война!"

7. Louna (Россия). "Пока не поздно", LP "Нам не нужна война!"

8. "Адаптация" (Казахстан/Россия). "Остановите войну", LP "Нам не нужна война!"

9. Arcade Fire (Canada). Electric Blue, LP Everything Now

10. Ronnie Moipolai (Botswana). Ditakaneng, LP I'm Not Here to Hunt Rabbits

11. Annafiki Ditau (Botswana). Re babedi, LP I'm Not Here to Hunt Rabbits

12. Let's Eat Grandma (UK). Sax in the City, LP I, Gemini

13. Sqürl (USA). The Dark Rift, LP EP#260