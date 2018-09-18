Депутаты Госдумы на треть снизили себе штрафы за прогулы

Депутаты Госдумы России на треть сократили себе штрафы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины. Согласно принятому сегодня постановлению, при средней зарплате в 360 тысяч рублей, штраф для депутата теперь составляет не 60, а 40 тысяч.

Такие дисциплинарные изменения в Госдуме объясняют новым расписанием, которое предусматривает 12 заседаний в месяц вместо шести.

Денежные штрафы за прогулы появились в нижней палате российского парламента в ноябре 2016 года. До этого Госдума приняла законопроект, позволяющий лишать депутатов мандатов за систематические прогулы. По этому закону был лишен мандата депутат от "Справедливой России" Илья Пономарев, единственный голосовавший против аннексии Крыма.