Walmart снимет с продаж футболки с советской символикой

Американская торговая сеть Walmart снимет с продаж футболки с символикой СССР после жалобы стран Балтии. Об этом сообщила в фейсбуке депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

Торговая сеть пообещала убрать из продажи на своем сайте товары с советской символикой, говорится в письме Walmart. В компании отметили, что в обычных магазинах такие товары никогда не продавались. Пока что футболки с советской символикой на сайте торговой сети доступны для покупки.

В начале сентября стало известно, что власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали Walmart убрать из продажи майки и другие товары, которые содержат изображения символики СССР.

В мае спортивная фирма Adidas согласилась отозвать красные футболки с советской символикой. Майки продавались в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

Власти балтийских стран называют "оккупацией" период нахождения в составе СССР — с 1940-го по 1991-й. Россия с таким утверждением не согласна. Законы Литвы и Латвии запрещают советскую символику на публичных мероприятиях. В Эстонии такого запрета нет.