Совет Европы осудил Венгрию за насилие над мигрантами

Европейские власти резко раскритиковали Венгрию за жесткое обращение с нелегальными мигрантами. Соответствующий доклад опубликовал Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В документе приводятся свидетельства беженцев, которые пожаловались на насилие при выдворении из Венгрии в Сербию.

По словам переселенцев, местные полицейские травили их собаками, избивали ногами и дубинками, а также распыляли перечный газ в лицо. Эти заявления подтвердил медик, который осмотрел пострадавших.

Комитет обеспокоен тем, что власти страны помещают просителей убежища в транзитные зоны на период рассмотрения заявок. Такая участь постигает в том числе семьи с детьми, а также несовершеннолетних, которые перемещаются без сопровождения взрослых.

Правительство Венгрии назвало доклад политическим и назвало изложенные в нем факты недостоверными.

Неделей ранее депутаты Европарламента одобрили санкции в отношении Венгрии. Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов разделения властей, ущемлении политических свобод и коррупции. Теперь Совету Евросоюза предстоит решить, будет ли в отношении Венгрии введена штрафная процедура в соответствии с Договором о Европейском союзе. Согласно статье 7 Договора, страну можно лишить права голоса в ЕС. Если Совет ЕС согласится с введением санкций, Будапешту придется предоставить объяснение своих действий. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая во время дебатов, обвинил депутатов в притеснении его страны за борьбу против миграции и защиту христианских ценностей.