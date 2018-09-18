Нетаньяху пообещал Путину "информацию" по делу о гибели Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования и возложил на власти Сирии ответственность за уничтожение российского самолета Ил-20. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера. Сообщение опубликовано по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран. Нетаньяху пообещал Путину предоставить "всю необходимую информацию" для расследования инцидента, передает Reuters.

В ходе разговора Нетаньяху заявил Путину о готовности Израиля бороться против военного присутствия Ирана в Сирии и против попыток Тегерана поставлять оружие группировке "Хезболла".

Путин, однако, заявил премьеру Нетаньяху, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за несоблюдения Израилем российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов. Об этом говорится в сообщении Кремля. По мнению Путина, военные операции Израиля нарушают суверенитет Сирии.

Российский военный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 потерпел крушение накануне вечером у берегов Сирии в Средиземном море. Он был сбит силами противовоздушной обороны армии Башара Асада – союзника России – из системы С-200, которую Москва поставила Дамаску. При крушении погибли 15 российских военнослужащих. Москва обвинила в произошедшем Израиль, заявив, что израильские истребители, которые проводили атаку против объектов Башара Асада в сирийской провинции Латакия, якобы использовали Ил-20 как прикрытие и таким образом подставили его под удар. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Ил-20 собирал сведения о беспилотных аппаратах в сирийской провинции Идлиб – последнем оплоте вооруженной оппозиции. ​

В израильской армии утверждают, что Ил-20 находился за пределами зоны операции в Латакии, а израильские истребители в момент крушения российского самолета уже находились в воздушном пространстве своей страны. Израиль пришел к выводу, что зенитчики армии Асада стреляли "неизбирательно", и предложил Кремлю помощь при расследовании инцидента.

Владимир Путин заявил, что ответом на крушение самолета Ил-20 в Сирии станет усиление безопасности российских военных в регионе. "Это будут такие шаги, которые заметят все", – добавил президент России. Он назвал произошедшее "цепью трагических случайных обстоятельств" и отметил, что позиция Москвы о роли Израиля в инциденте полностью изложена в заявлении Министерства обороны. По словам Путина, заявление ведомства было лично с ним согласовано.