Северная Корея согласилась демонтировать ракетный полигон

Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Тончханн" и готова допустить туда иностранных наблюдателей для контроля. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции в среду по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

Кроме того, по словам президента Южной Кореи, власти Северной Кореи готовы остановить работу ядерного реактора в Йонбёне при условии уступок Пхеньяну со стороны США.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров "в место без ядерного оружия". Он также сообщил, что "в ближайшем будущем" планирует приехать в столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова.

Лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на Игры 2020 года в Токио. Кроме того, стороны откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей и до конца года восстановят железнодорожное сообщение между странами.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян накануне. Это третий саммит лидеров двух корейских государств за год. Первые две встречи прошли в апреле и мае. Лидеры Южной Кореи и КНДР также встретились в мае в Сингапуре незадолго до американо-северокорейского саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре.

КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до момента полной денуклеаризации Северной Кореи.