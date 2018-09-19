Пострадавшая от нового отравления в Солсбери обвинила Путина

Пострадавшими от отравления в британском Солсбери неделю назад оказались 30-летняя Анна Шапиро - гражданка Израиля и уроженка России - и ее 42-летний муж Алекс Кинг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. В интервью изданию Шапиро рассказала, что опасается за свою безопасность.

Шапиро уверена, что за попыткой отравления стоит президент России Владимир Путин, поскольку она якобы знает большое число богатых русских бизнесменов в Лондоне, а её отец, как она утверждает, был генералом российской армии.

Очередной инцидент в Солсбери произошёл 16 сентября. Двум посетителям ресторана Prezzo стало плохо, их доставили в больницу. О происшествии написали многие мировые СМИ, поскольку в марте в Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Издание The Sun со ссылкой на источники в МВД отмечает, что посетители Prezzo, в отличие от Скрипалей, отравились стрихнином – этот компонент используется при создании крысиного яда. Тем не менее, Анна Шапиро после выписки из больницы находится под круглосуточной охраной британской полиции. В интервью The Sun она прямо сравнила инцидент, который произошел с ней и ее мужем, с отравлением Скрипалей.