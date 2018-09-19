Решение о судьбе выборов в Приморье примут в четверг

Избирательная комиссия Приморского края в четверг 20 сентября примет решение о судьбе результатов губернаторских выборов, нарушения на которых привели к акциям протеста во Владивостоке. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Отменить результаты выборов в Приморье в среду рекомендовал российский Центризбирком. Позднее глава ведомства Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИК шокированы многочисленными нарушениями. Она пообещала расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций".

Памфилова также заявила, что не беспокоила президента Владимира Путина по вопросу выборов в Приморье. Ранее в среду в пресс-службе главы государства сообщили, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома о возможной отмене результатов выборов.

В ЦИК также усомнились в компетентности регионального избиркома Приморья, поскольку речь идет "о системных, хорошо продуманных нарушениях". Элла Памфилова заявила, что Центризбирком обнаружил факты "приписывания" голосов на 19 избирательных участках в Приморье. В чью пользу их приписывали - она не сказала.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.