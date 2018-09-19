Участников акции в память о "Демонстрации семерых" оштрафовали

Суд в Москве в среду оштрафовал политика Леонида Гозмана и правозащитника Сергея Шарова-Делоне на 20 тысяч рублей каждого за участие в акции в память о "Демонстрации семерых". Они пытались развернуть на Красной площади плакат "За вашу и нашу свободу".

Анне Красовицкой, задержанной на той же акции, назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, передает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Красовицкая – внучка участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской.

Всех троих задержали 25 августа, в 50-ю годовщину "Демонстрации семерых", участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 года в знак протеста против подавления Пражской весны.

За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о "Демонстрации семерых". 24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы". 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверых участников акции "За нашу и вашу свободу" увезли в отделение полиции, а позднее оштрафовали.