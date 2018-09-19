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Население России сократилось за полгода почти на 100 тысяч человек

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Население России за период с января по июль 2018-го года сократилось на 91 тысячу 900 человек, говорится в бюллетене Росстата "О социально-экономическом положении России".

При этом без учета миграционного прироста население сократилось на 170 тысяч 500 человек.

Кроме того, за семь месяцев 2018-го года ухудшились показатели рождаемости: она упала до 10, 9 случаев на 1 000 человек. В тот же период 2017-го года показатель рождаемости составлял 11, 4.

Росстат отмечает, что если во втором полугодии такая динамика сохранится, то 2018-й станет первым годом убыли населения России начиная с 2009-го года.

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