ИААФ призывает не восстанавливать аккредитацию РУСАДА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) выступила резко против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает DW.

В заявлении к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, представители ИААФ призвали его голосовать против восстановления РУСАДА в правах.Ассоциация настаивает на том, чтобы Москва выполнила все требования, изначально выдвинутые WADA. "Следуйте тем правилам, которые вы сами установили. Вы должны это всем "чистым" спортсменам", - говорится в обращении ИААФ.

20 сентября на Сейшельских островах пройдет заседание исполкома WADA. На прошлой неделе комитет по соблюдению антидопинговых правил организации рекомендовал восстановить аккредитацию РУСАДА, если российское агентство выполнит ряд требований. В частности, признает причастность чиновников Министерства спорта России к допинговым махинациям. Против восстановления РУСАДА в правах выступили 13 антидопинговых агентств. В своем обращении они отметили, что Москва должна доказать свое соответствие критериям Всемирного антидопингового агентства.

РУСАДА лишено аккредитации при WADA с ноября 2015 года.