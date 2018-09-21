Русофилы, русофобы и избиратели. Владимир Абаринов – о делах Трампа

Избиратели Калифорнии получили недавно письмо от Владимира Путина: президент России поддерживает конгрессмена Дану Рорабакера на выборах этого года. "Дана и я долгие годы работаем сообща, – сказано в послании. – Он всегда без колебаний отбрасывает в сторону интересы Калифорнии ради помощи мне и народу России". Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал скан письма со своим саркастическим комментарием: "Это не муниципальные выборы в Балашихе. Это США. Калифорния. Современные избирательные технологии. Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство – по их стандартам – железнее не бывает". А РИА Новости сопроводило заметку о фейке дежурным опровержением: "Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах..."

Что поделаешь: кремлевскому агитпропу остро не хватает чувства юмора, оттого он не в первый раз не может отличить откровенную пародию от подделки. Кроме листовки "с письменного стола Путина", "Российская Федерация с гордостью поддерживает" Рорабакера в ролике на русском и английском языках. И листовка, и ролик изготовлены совсем не для того, чтобы уличить Россию во вмешательстве в американские выборы, а чтобы помешать Дане Рорабакеру переизбраться. Производитель – организация в поддержку демократов Red To Blue California – вовсе не скрывает своего авторства.

Рорабакер давно слывет лучшим другом Путина в Конгрессе. Российская разведка будто бы настолько ценит этого политика как источник, что даже присвоила ему кодовое имя. Его пророссийская позиция настолько бросается в глаза, что в июне 2016 года лидер республиканской фракции в нижней палате Кевин Маккарти предположил в узком кругу, что Рорабакер и Трамп состоят на жалованье у Путина. Когда сделанная скрытым микрофоном запись была опубликована, Маккарти сказал, что пошутил. Но теперь эта шутка красуется на предвыборных щитах в 48-м избирательном округе Калифорнии.

Президент Трамп проигрывает "русскую тему": две трети американцев считают, что он занимает недостаточно жесткую позицию в отношениях с Москвой

Графство Орандж, которое представляет в Конгрессе Дана Рорабакер, – неколебимый оплот республиканцев. Но как раз в этом избирательном цикле у демократов есть реальный шанс лишить Рорабакера насиженного места (политик занимает его с 1989 года). "Русофильство" Рорабакера – однозначный негатив, и демократы разыгрывают эту карту на полную катушку. Как показывают опросы, президент Трамп проигрывает "русскую тему": две трети американцев считают, что он занимает недостаточно жесткую позицию в отношениях с Москвой, половина уверена, что он скрывает что-то нелегальное или неэтичное, семь из десяти человек верят американской разведке и не верят опровержениям Путина.

Обратный пример – сенатор Бен Кардин, переизбирающийся в Мэриленде. Москва считает его главным "русофобом" Конгресса. За его роль в продвижении "закона Магнитского" Кардину закрыт въезд в Россию. Конспирологи даже сочинили версию о том, что пытавшуюся составить ему конкуренцию Челси Мэннинг (она была приговорена к 35 годам строгого режима за передачу секретных документов WikiLeaks, но помилована президентом Обамой после семи лет заключения) подослал Кремль. Но на праймериз Кардин набрал 80,4% голосов, а занявшая второе место Мэннинг – всего лишь 5,7%.

Между тем специальный прокурор Роберт Мюллер продолжает свое расследование, и это нервирует не только президента, но и руководство Республиканской партии. Спецпрокурор не занимается пиаром, не делает заявлений, не подтверждает и не опровергает утечек информации. Никому неведомо, что ему уже известно и что станет известно к ноябрю. Несколько проходящих по делу политиков и чиновников из окружения Трампа пошли на сотрудничество со следствием. Согласно опросам, большинство избирателей верит в объективность Мюллера. Некоторые кандидаты-трамписты уже проиграли праймериз своим однопартийцам. Фактор неопределенности заставляет других дистанцироваться от президента.

В этой ситуации наилучшей стратегией для президента было бы дать показания спецпрокурору. Переговоры о формате такой беседы адвокаты Трампа ведут с декабря прошлого года, он сам не раз заявлял, что готов ответить на вопросы Мюллера. Если верить Бобу Вудворду, ему даже устроили репетицию допроса. Кончилось тем, что Трамп запутался в своих показаниях, вспылил и отказался продолжать тренировку. Остается твердить про "охоту на ведьм" и вредительство в Министерстве юстиции.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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