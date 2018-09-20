СМИ: Михаил Леонтьев участвовал в избирательной кампании в Хакасии

Топ-менеджер и пресс-секретарь "Роснефти", журналист Михаил Леонтьев записал телесюжет о сопернике губернатора Хакасии Виктора Зимина во втором туре выборов главы региона, кандидате от КПРФ Валентине Коновалове. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Русская служба Би-би-си".

Предполагается, что сюжет выйдет в эфир местного телевидения в ближайшее время. В нём Леонтьев рассказывает о том, что кампанию Коновалова финансирует угольный "Разрез Аршановский". "В сюжете говорится, что коммунистов купили угольщики. А здесь такого не любят. Коммунисты тут шесть лет воевали именно против этого Аршановского разреза", рассказал один из источников. Другой собеседник сообщил, что у главы "Роснефти" Игоря Сечина хорошие отношения с губернатором Хакасии Виктором Зиминым.

Сам Леонтьев подтвердил, что приезжал в Абакан "поддержать человека", причем в личном качестве, а не от лица "Роснефти", однако отказался уточнить, кого именно. Леонтьев также добавил, что не знает, существует ли сюжет вообще.

В Хакасии в первом туре губернаторских выборов губернатор Виктор Зимин получил 32 процента голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, которого поддержали почти 45 процентов избирателей. Второй тур выборов пройдет 23 сентября.

Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на источники, что в Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, поскольку в регионе сложилась "неуправляемая ситуация".