Галерея на Солянке отменила выставку против пыток Катрин Ненашевой

Государственная галерея на Солянке отменила показ выставки "Груз 300. Коллажи переживаний" художницы Катрин Ненашевой. В сообщении на сайте галереи отмечается, что показ "невозможен по независящим от Солянки обстоятельствам".

Выставка "Груз 300. Коллажи переживаний" посвящена историям людей, пережившим пытки. Экспозиция состоит из семи перформансов, в которых, по замыслу Ненашевой, могли принять участие посетители выставки, став свидетелями переживаний.

17 сентября Катрин Ненашеву задержали во время очередной акции против пыток в Москве.

Ранее, 14 сентября Ненашева поместила себя в металлическую клетку, плотно обернутую целлофаном. На клетке было написано, что в ней "находится тело, которое пытали", и что "пытки в России происходят ежедневно — за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц".

В мае этого года Ненашеву задержали органы безопасности самопровозглашенной Донецкой народной респбулики, когда она приехала в Донецк навестить родственников. По словам художницы, в течение нескольких дней ее держали в неизвестном помещении, избивали и подвергали пыткам.