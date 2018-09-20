Би-Би-Си: отравление Анны Шапиро и её мужа в Солсбери могло быть шуткой

Очередное отравление в британском городе Солсбери, в результате которого в больницу попала гражданка Израиля и уроженка России Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг, вероятно, будут расследовать как розыгрыш. Об этом журналистам Би-Би-Си рассказали источники в полиции. Алекс Кинг имеет криминальное прошлое и известен тем, что участвовал в розыгрыше над принцем Чарльзом. По словам собеседников медиакорпорации, до полного выяснения обстоятельств в полиции не могут исключать версию, что Анна Шапиро и ее муж не были отравлены, а инцидент в ресторане на прошлой неделе был их шуткой.

16 сентября двум посетителям заведения Prezzo стало плохо, их доставили в больницу. О происшествии написали многие мировые СМИ, поскольку в марте в Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Таблоид The Sun 19 сентября опубликовало интервью с Анной Шапиро, которую на тот момент уже выписали из больницы. Она заявила, что за попыткой отравления стоит президент России Владимир Путин. Шапиро прямо сравнила инцидент с отравлением Скрипалей. По информации The Sun, супружеской паре подсыпали крысиный яд. Позднее газета удалила заметку "по юридическим соображениям". Би-Би-Си отмечает, что экспертиза не выявила у Шапиро и её мужа следов какого-либо отравляющего вещества.

4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версиии британского следствия, их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.