Прошел уже почти месяц с момента первых химических выбросов в окрестностях города Армянск в Крыму, но когда воздух в городе вновь станет чистым, неизвестно. Российские власти в районе химического загрязнения ввели режим чрезвычайного положения и выдвинули шесть версий произошедшего. Главная из них – диверсия Украины, которая травит жителей Армянска и окрестностей хлористым водородом.

Но замеры крымских экологических активистов показывают превышение в воздухе вокруг завода "Крымский титан" показателей SO 3 , сернистого ангидрида, который применяется при производстве серной кислоты. Более того, из открытых источников выяснилось, что на заводе "Крымский титан" ранее случались аварии из-за устаревшего оборудования, а предприятию выписывали высокие штрафы из-за нарушений промышленной безопасности.

По словам вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, главная причина химического загрязнения окружающей среды на севере аннексированного полуострова – действия Украины. Кислотонакопитель, находящийся рядом с заводом "Крымский титан", отчасти расположен с украинской стороны административной границы с Крымом, и оттуда якобы идет сброс опасных химических веществ. Руководители завода "Титановые инвестиции" сделали заявление о разрушении дамбы со стороны озера Сиваш. По этой версии, из-за попадания соленой воды озера в кислотонакопитель происходит химическая реакция и образуется хлористый водород – соединение, которое не имеет отношения к производственному циклу.

Руководители предприятия выдвигали версию о хлористом водороде и ранее, сразу после того, как стало известно о первых выбросах. Тем не менее, еще 4 сентября сотрудники Крымского центра экологического благополучия зафиксировали по меньшей мере 20-кратное превышение нормальных показателей содержания сернистого ангидрида неподалеку от кислотонакопителя завода "Крымский титан". Повышенное содержание сульфатов (соли серной кислоты) зарегистрировали сотрудники Государственной экологической инспекции Украины, которые 31 августа брали пробы грунта в нескольких населенных пунктах Херсонской области, расположенных вблизи завода "Крымский титан".

В качестве вероятных причин экологического бедствия Михайличенко также называл превышение выброса вредных веществ в атмосферу предприятиями "Бром", "Крымский содовый завод" и ООО "Титановые инвестиции" (так официально называется предприятие, в собственности которого находится завод "Крымский титан").

Несмотря на то что крымские власти напрямую не говорят, кто виноват в случившемся, завод "Крымский титан" 10 сентября остановлен, а Росприроднадзором выписан штраф на сумму 736,8 млн рублей из-за загрязнения окружающей среды и нарушения права граждан на экологическую безопасность.

Это уже не первый штраф, который выписывают предприятию за разнообразные нарушения. По результатам проверки в июне 2016 года, Ростехнадзор обязал "Крымский титан" выплатить 400 тысяч рублей из-за несоблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности. Тогда чиновники из надзорного ведомства проверяли самые опасные цеха завода, где производятся двуокись титана и серная кислота. Выяснилось, что сотрудники не были аттестованы для работы на химически опасных производственных объектах, оборудование отработало нормативный срок 20 лет и не было документов, подтверждающих, что в дальнейшем возможна его безопасная эксплуатация, а на открытых площадках, где "возможно поступление в воздух рабочей зоны паров кислот… отсутствует автоматический контроль с сигнализацией превышения ПДК". Впоследствии штраф, выписанный по результатам этой проверки, снизили в два раза, согласно постановлению Арбитражного суда Республики Крым.

Спустя почти год, 9 августа 2017 года, на заводе "Крымский титан" произошла авария, о которой СМИ сообщали очень скупо: жертв нет, угрозы нет. В документе Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору говорится, что обрушились несущие конструкции в цехе, где производится двуокись титана. Это объект, говоря техническим языком, первого класса опасности. Причина – слишком длительная эксплуатация, что привело к коррозии, деформации и т.п.

Подобные аварии на предприятии "Крымский титан", оказывается, происходили регулярно. В документах, выложенных объединением "Украинский киберальянс", можно найти упоминания о нескольких инцидентах. Например, в декабре 2017 года – утечка едкого натра из-за коррозии трубопровода, пропуск технологического газа на производстве серной кислоты в июле 2017 года, в том же году на складе, где хранятся токсичные вещества, нарушена целостность фундамента и повреждены инженерные сети и т.д.

Крымские власти уже заявили о возможной национализации предприятия. Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Крым 24" рассказал, что завод "Крымский титан" могут передать в государственную собственность, если придется тратить бюджетные средства на устранение причин экологической катастрофы. Ныне ООО "Титановые инвестиции" контролируется банком ВТБ, по суду арестовавшим активы завода в начале этого года – из-за невыплаты крупного кредита компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Еще совсем недавно говорилось, что причина химического загрязнения – недостаток воды в кислотонакопителе из-за того, что Украина перекрыла Северокрымский канал. Этому верят и некоторые жители Армянска и окрестностей, которые больше всего пострадали из-за выбросов. Химические отстойники завода начали засыпать хлорной известью.

Что происходит в зоне загрязнения?

По словам жителя Армянска Павла (он попросил не называть его фамилию, но его контакты есть в распоряжении Радио Свобода), в воздухе до сих пор чувствуется неприятный едкий запах, но дышать стало легче, потому что поменялось направление ветра, похолодало и прошли дожди. Осадки и коммунальные службы смыли часть пыли, которая осела на дорогах и зданиях города и приводила к коррозии металлических предметов. Сейчас, по его словам, убирают опавшую с деревьев полностью высохшую листву. Обычно в это время года листья только начинали желтеть. На 10 дней продлили эвакуацию детей, вывезенных из Армянска. Они должны были вернуться 18 сентября. Все школы в городе закрыты. "Люди уехали, наступила тишина, жизнь пропала", – говорит Павел. Он рассказывает, что многие люди перестали носить маски, защищающие органы дыхания: "Те маски, которые выдают, – это обычные медицинские маски, это не защита. Смысла в них нет".

Жители Армянска в соцсетях жалуются на отсутствие медицинской помощи, низкую квалификацию врачей, которые не способны за государственный счет провести обследование тех, кто обращается за помощью из-за последствий химических выбросов, а не каждый может себе позволить сделать анализы в частных клиниках. Из-за этого в администрацию города направили обращение, под которым подписались около 200 человек, – с просьбой провести независимую экспертизу состояния здоровья оставшихся в городе людей. 19 сентября в Армянск приехали специалисты из других регионов Крыма, чтобы провести обследование всех желающих. Люди продолжают жаловаться на першение в горле, потерю голоса.

При химическом отравлении, помимо "аллергической" реакции организма, нередки расстройства пищеварения. В интервью сайту "Крым.Реалии" директор школы в Армянске Мария Пивоварова, которая вместе со школьниками эвакуировалась в Евпаторию, рассказала, что у детей есть жалобы на боли в животе, трудности с усвоением пищи.

В Преображенке – селе в Херсонской области, которое также пострадало из-за химических выбросов, замеры показали, что вдвое превышены нормы сульфатов – солей серной кислоты. Отсюда и из других населенных пунктов эвакуированы 548 детей. Их отправили на две недели в Скадовск. Когда они смогут вернуться домой – пока неясно. Едкие испарения в воздухе в области химического загрязнения до сих присутствуют, и непонятно, когда они исчезнут полностью.

Версии Украины

Украина также выдвинула несколько версий произошедшего. Одна из них – выбросы сернистого ангидрида и оксида серы произошли из-за неправильной эксплуатации заводов "Крымский титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод". Вторая – выбросы связаны из-за повреждения кислотонакопителя во время военных учений России в северном Крыму. Согласно последней версии, это связано с намерением дестабилизировать ситуацию, чтобы добиться возобновления подачи воды на полуостров по Северокрымскому каналу.