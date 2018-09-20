В России будут сажать за отказ удалять "порочащую" информацию

Госдума в четверг в третьем и окончательном чтении поддержала введение в России уголовной ответственности за отказ удалить или опровергнуть информацию, которую суд признает недостоверной и "порочащей".
Теперь за отказ выполнить судебное решение предусмотрен административный штраф до 200 тысяч рублей, а в случае так называемого "злостного неисполнения" – уголовное наказание с арестом, обязательными работами или лишением свободы сроком до одного года.
В апреле Государственная дума России приняла в окончательном чтении закон, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, "порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию".
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